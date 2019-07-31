Радіо Свобода Daily: ГПУ викликала на допит голову Окружного адмінсуду Павла Вовка і ще трьох суддів

Богдан vs Кличко

Офіс президента України має намір звернутися до правоохоронних органів для перевірки ймовірних зловживань під час будівництва і реконструкції мостів у Києві, повідомив на пресконференції голова Офісу президента Андрій Богдан. За його словами, можливі зловживання стосуються будівництва Подільсько-Воскресенського моста, реконструкції Шулявського мосту й так званого «скляного» пішохідного мосту в центрі Києва.

Міський голова столиці України Віталій Кличко, у свою чергу, звинуватив Богдана в маніпулюванні законами і Конституцією країни. «Усі свої, як ви думаєте, «страшилки», пане Богдане, передавайте до правоохоронних органів», – зазначив Кличко.

​«Хода гідності» замість параду

На честь Дня незалежності України в Києві відбудеться «хода гідності» замість військового параду, заявив голова Офісу президента Андрій Богдан. «Планується, що Хрещатиком пройдуть представники різних родів військ Збройних сил України. Ветерани АТО зможуть приєднатися до представників своїх бригад. Разом із військовими у заході також візьмуть участь, зокрема, медики, вчителі, спортсмени, дипломати і волонтери. У ході візьме участь президент України Володимир Зеленський і керівництво держави», – сказав Богдан. За його словами, після цього Зеленський виступить зі зверненням до народу.

Порошенко, ДБР, Труба

П’ятий президент України Петро Порошенко фігурує в 11 кримінальних провадженнях, заявив директор Державного бюро розслідувань Роман Труба у своєму Telegram-каналі. «[Порошенко] каже про «дивні і дурні запитання слідчих», та стверджує, що проваджень в ДБР не існує. Що означає це уперте заперечення дійсності? Провадження є, їх 11, і Петро Олексійович про це добре знає», – зазначив Труба.

Порошенко в інтерв’ю «Українській правді» сказав: «Я наголошую, що проти Петра Порошенка не порушено жодної кримінальної справи. Я наголошую, що не існує жодного факту про те, що нібито Петро Порошенко порушив закон. Це неправда». Також п’ятий президент заявив, що директор Державного бюро розслідувань Роман Труба передає інформацію голові Офісу президента Андрію Богдану, а той – колишньому заступнику голови Адміністрації експрезидента Віктора Януковича Андрію Портнову.

Далі коротко:

Голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка та ще трьох суддів ​викликали до Генеральної прокуратури для вручення підозри та на допит 2 серпня. Вовк назвав справу вигаданою.

Суд заарештував затриманий в Ізмаїлі російський танкер Neyma.

Українська гривня оновила максимум щодо долара США за три з половиною роки. Національний банк України встановив на 31 липня курс 25 гривень 9 копійок за американський долар, востаннє на такому рівні гривня перебувала в січні 2016 року.

Протести у Москві: що далі

Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу про масові заворушення після акції протесту 27 липня в Москві. А московські суди продовжують арештовувати учасників акції за участь у несанкціонованому заході.

Кадри і фото з московських вулиць були доволі знайомими. ОМОН, в шоломах, чорно-синій формі та спеціальному важкому взутті, кийками збивав протестувальників, а інших вели і кидали до автозаків. Демонстранти – багато з них у футболка, шортах, літніх капцях, кросівках, дехто – в бейсбольних кепках, багато хто знімав відео на смартфони – всі вони мусили оминати перешкоди, скандували та вигукували надихаючі гасла… Але було щось відмінне 27 липня і питання нині у тому – що саме було відмінним, чому саме зараз це сталося і що буде далі?

​Що Росія хоче зробити із Сандармохом

Сандармох – урочище в Медвеж'єгорському районі Карелії (Росія), де у часи Великого терору сталінський НКВС розстрілював репресованих. Історики кажуть про щонайменше 10 тисяч убитих людей 58 національностей. Місце розстрілу 1111 в'язнів Соловецького етапу, серед яких майже 300 українців, знайшов російський краєзнавець Юрій Дмитрієв. Після розпаду СРСР у Сандармосі почав діяти Меморіал політичних репресій. Із приходом до влади президента Володимира Путіна, доступ до Меморіалу та архівних документів почали обмежувати, а історика Юрія Дмитрієва переслідувати. Що чекає на Сандармох у теперішніх умовах політики Кремля щодо історичної пам'яті та яку книгу пише в СІЗО Дмитрієв, читайте за лінком.

Фільм про українських хокеїстів, які стали легендами НХЛ

Грецкі, Савчук, Буцик, Данейко – легендарні зірки Національної хокейної ліги. Проте мало хто знає, що ці видатні спортсмени мають українське коріння, про яке вони вперше розкажуть у документальному фільмі «UKE». Планується, що 90-хвилинну стрічку презентують уже навесні 2020 року; наразі треба викупити архівне відео в НХЛ, яке коштує великих грошей, каже український режисер та продюсер Володимир Мула. Про невідомі історії легендарних хокеїстів, усю важкість цієї гри в минулому, різницю між канадською та американською еміграцією, а також вагомий внесок українців у розвиток НХЛ Володимир Мула розповів в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода.

Погода у серпні

І наостанок позитивна новина – останній місяць літа, кажуть синоптики, буде теплішим, ніж зазвичай. Як очікують в Укргідрометцентрі, середня місячна температура складе 19–24 градуси, у гірських районах 16–18. Це, зазначили метеорологи, на 1,5–2 градуси вище від середніх багаторічних значень. Синоптики також додали, що загалом наприкінці серпня в Україні можливі заморозки, крім більшості центральних, південних областей та Криму.

Нехай вам буде тепло і затишно завжди!

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