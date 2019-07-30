Гривня оновила максимум за три з половиною роки – курс НБУ

Українська гривня оновила максимум щодо долара США за три з половиною роки. Національний банк України встановив на 31 липня курс 25 гривень 9 копійок за американський долар, востаннє на такому рівні гривня перебувала в січні 2016 року.

Торги на міжбанківському валютному ринку завершилися показниками 25 гривень 2–5 копійок за долар.

Упродовж сьогоднішньої сесії НБУ кілька разів виходив на міжбанк із викупом надлишку долара, але цього вистачило лише для призупинення падіння американської валюти.

Надмірне посилення національної валюти може ускладнити виконання дохідної частини державного бюджету. У державному бюджеті-2019 розрахунки про стан державного боргу зроблені з використанням прогнозного курсу на кінець року 29 гривень 40 копійок за долар.