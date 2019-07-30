25 гривень за долар: міжбанк штурмує новий бар’єр

На українському міжбанківському валютному ринку триває зміцнення гривні щодо долара США, національна валюта стрімко наближається до позначки 25 гривень за долар. Про це свідчать дані, які наводить сайт «Мінфін».

Станом на 14:00 котирування становлять 25 гривень 7-9 копійок за долар.

Опівдні Національний банк України встановив довідкове значення курсу на рівні 25 гривень 9 копійок за долар.

Раніше цього тижня офіційний курс гривні щодо долара зміцнився на 18 копійок – за даними НБУ, 30 липня долар коштує 25 гривень 25 копійок проти 25,43 гривні за долар 29 липня.

Надмірне посилення національної валюти може ускладнити виконання дохідної частини державного бюджету. Зазвичай НБУ викуповує надлишок пропозиції долара, але транзакції регулятора теж є обмеженими за обсягом. У державному бюджеті-2019 розрахунки про стан державного боргу зроблені з використанням прогнозного курсу на кінець року 29 гривень 40 копійок за долар.