Офіційний курс гривні оновив максимум з початку року

Офіційний курс гривні щодо долара зміцнився на 18 копійок – за даними НБУ, 30 липня долар коштуватиме 25 гривень 25 копійок проти 25,43 гривні за долар 29 липня.

Таким чином, гривня за офіційним курсом оновлює максимум зміцнення, встановлений раніше цього місяця – 25 гривень 49 копійок за долар.

За даними порталу «Мінфін», торги на міжбанківському ринку 29 липня станом на кінець дня тривають на позначці 25 гривні 22-24 копійки.

Надмірне посилення національної валюти може ускладнити виконання дохідної частини державного бюджету. Зазвичай НБУ викуповує надлишок пропозиції долара, але транзакції регулятора теж є обмеженими за обсягом. У державному бюджеті-2019 розрахунки про стан державного боргу зроблені з використанням прогнозного курсу на кінець року 29 гривень 40 копійок за долар.