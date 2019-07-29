За 5 місяців 2019 року компанія Пінчука експортувала до Росії труби та колеса на 1 млрд гривень – «Схеми»

Компанія олігарха Віктора Пінчука Interpipe лише за 5 місяців 2019 року експортувала до Росії труби та колеса на загальну суму понад 1 млрд гривень. Про це повідомляють журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проєкт Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») у розслідуванні «Пін-код до влади».

За даними джерел «Схем» на митниці, з січня по травень 2019 року компанія Interpipe експортувала до Росії труби та колеса на загальну суму близько 1 мільярда 360 тисяч гривень.

«Якщо говорити про основні бізнеси Пінчука, то зараз вони себе почувають набагато краще, ніж кілька років тому, в розпал української кризи, яка була спричинена геополітичними факторами, – пояснив аналітик Concorde Capital Олександр Паращій. – У нього більш-менш відновлюється виробництво основної продукції – труб і коліс. У тому числі, налагоджуються поставки труб і коліс в Росію».

Водночас аналітик відзначив важливість російського ринку для бізнесу Пінчука: «Росія, очевидно, була дуже важливим ринком для Пінчука у кінці нульових, коли Interpipe постачав значну частину продукції російським компаніям. На ринку коліс він в принципі свою частку зберіг. Росія купує десь приблизно до 50 відсотків його колісної продукції».

У листопаді 2018 року Віктор Пінчук потрапив під санкції Росії. Він опинився у списку осіб, щодо яких у цій країні передбачене заморожування грошових вкладів, цінних паперів, майна та заборона на виведення капіталу за межі Росії. Водночас, бізнес ці санкції, схоже, не зачепили – йдеться у розслідуванні.

«Наскільки ми бачимо, той же продаж залізничних коліс – він продовжується. І досить непогано себе почувають колеса Пінчука на ринках СНД і Росії, тому що там є певний дефіцит. Трубна продукція також постачається, наскільки ми можемо бачити. Тому можна сказати, що ті санкції, які були введені, вони не сильно зачепили саме бізнес Пінчука», – каже Паращій.

Віктор Пінчук – один із семи українців, які увійшли у рейтинг найбагатших людей світу за версією журналу Forbes у березні цього року. Його активи оцінюють в 1,4 мільярди доларів.

Пінчук одружений на доньці другого президента України Леоніда Кучми за каденції якого, за спостереженнями, і була створена олігархічна система. Олігарх володіє низкою телеканалів, банком, трубоколісною компанією Interpipe, міжнародною інвестиційно-консалтинговою групою компаній EastOne Group.

Раніше «Схеми» повідомляли, як ввечері 31 травня олігарх Віктор Пінчук непублічно відвідував Адміністрацію президента Володимира Зеленського.

Автомобіль супроводу олігарха та машину охорони експрезидента Леоніда Кучми журналісти помітили біля тих самих воріт Адміністрації президента Зеленського також 28 травня.

«Чому олігарх супроводжував свого тестя до Адміністрації президента? Чи є в Пінчука бізнесові інтереси, які залежать від українсько-російських відносин, які міг би захищати його тесть на перемовинах у Мінську?» – задавалися питаннями в розслідуванні журналісти.

Після публікації цієї новини у Володимира Зеленського пояснили, що Пінчук приїжджав тоді до АП із експрезидентом України Леонідом Кучмою для консультацій щодо повернення останнього до мінського процесу.

«Власне, він (Пінчук – ред.) справді приїжджав до Адміністрації президента 31 травня. І приїжджав він з другим президентом України Леонідом Кучмою, який зустрічався з Володимиром Зеленським для того, щоб обговорити посаду, яка сьогодні була йому запропонована – очолити Тристоронню контактну групу та представляти Україну», – заявила прес-секретарка Володимира Зеленського Юлія Мендель під час брифінгу.

Водночас, адміністрація Зеленського не повідомила про цю зустріч із олігархом до оприлюднення інформації журналістами 3 червня. Також там не пояснили, чому Віктор Пінчук супроводжував експрезидента, який є його зятем. Не згадали в АП, у тому числі, що робили автівка супроводу олігарха та машина охорони Кучми біля тих самих воріт Адміністрації президента Зеленського також у вівторок, 28 травня.

3 червня президент України Володимир Зеленський офіційно оголосив, що другий президент України Леонід Кучма знову представлятиме Київ у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання на Донбасі, яка працює в Мінську.

Також журналісти розповідали, як прем’єр-міністр Володимир Гройсман та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков одночасно відвідували олігарха Віктора Пінчука ввечері 14 червня.

«​Схеми» раніше фіксували непублічні зустрічі лідерки «Батьківщини» Юлії Тимошенко з Віктором Пінчуком.