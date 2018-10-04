«Схеми» зафіксували непублічні зустрічі Тимошенко з олігархом

Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко проводить зустрічі з українським олігархом Віктором Пінчуком. Про це повідомляють «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу UA:Перший) у розслідуванні Михайла Ткача «Новий курс для олігарха».

Журналісти програми зафіксували щонайменше дві такі зустрічі пізно ввечері. Вони відбулися у квітні та вересні цього року у одному і тому ж місці – у будівлі на Рильському провулку у Києві, що неподалік Софіївської площі. Обидва рази кортеж Пінчука виїжджав звідти майже одразу після кортежу Тимошенко.

Журналістам вдалося встановити, що користується цими автівками саме український мільярдер – ці ж машини забирали Пінчука з родиною після прильоту з Ніцци у серпні цього року.

Очільниця партії «Батьківщина» не заперечила, що зустрічається з Пінчуком.

«Віктор Пінчук насправді в Україні організував форум YES. Ви в курсі? І саме тому – стільки, скільки потрібно, було для того, щоб підготувати мою участь у форумі YES. Він не особисто готував. Готувала його команда. Але ми зустрічалися і обговорювали участь нашої команди у форумі YES», – відповіла Тимошенко на запитання «Схем».,

Після зауваження журналістів, що перша зафіксована зустріч Пінчука і Тимошенко відбулась за п’ять місяців до форуму YES, а друга – за тиждень після нього, лідер «Батьківщини» додала, що співпрацювала з олігархом не лише щодо участі на форумі, але і з питань, що стосуються «підготовки нової політичної ітерації України після президентських виборів».

«У нього дуже фундаментальні міжнародні зв’язки і я вважаю, що ці міжнародні зв’язки можуть допомогти Україні у багатьох питаннях», – пояснила Тимошенко.

Кандидатка в президенти категорично заперечила можливе фінансування українським мільярдером її самої та політичної сили, яку вона очолює.

Запитання про непублічні зустрічі з лідером «Батьківщини» «Схеми» поставили і Віктору Пінчуку.

У прес-офісі фонду бізнесмена у відповідь зазначили, що він в рамках своєї діяльності зустрічається із різними політиками та лідерами думок.



«Ні Віктор Пінчук, ні його бізнеси не фінансують жодну політичну силу чи особу. Для Віктора Пінчука, як громадського діяча, і для його Фонду одним із основних пріоритетів на цей момент є питання, пов'язані з можливим зовнішнім втручанням у вибори 2019 року в Україні, кампаніями із дезінформації, фальсифікації, маніпуляції, кібератак, fake news і пов’язаними з цим загрозами і ризиками для України, а також можливі протидії цим викликам для забезпечення чесних та прозорих виборів 2019 року», – зазначили у прес-офісі фонду Пінчука.

В організації зазначили, що для вирішення цих питань Пінчук і його фонд залучають «найкращих закордонних експертів у цих сферах».

«Відповідно, це коло питань Віктор Пінчук обговорює і буде продовжувати обговорювати у 2018-2019 роках із українськими державними та політичними діячами, у тому числі й з лідером партії «Батьківщина» Тимошенко», – додали в фонді.

Співзасновник громадського руху «Чесно» Олег Рибачук вважає, що Тимошенко могла сама ініціювати зустрічі із бізнесменом, оскільки «кожні вибори Пінчук цікавий як власник трьох телеканалів».

«Він тримає ці канали як систему політичного захисту, і він це чудово розуміє. Я думаю, це, зокрема, було предметом інтересу з точки зору Тимошенко, яка має шанси на президентство і яка любить говорити, що вона олігархів перевиховує. Якщо ти з Тимошенко працюєш лояльно, ти вже не олігарх – ти патріотичний національний бізнес», – пояснює Рибачук.

«Виходить, лідерка (згідно з останніми соцопитуваннями) президентського рейтингу публічно декларує боротьбу з олігархічним режимом, але водночас непублічно готова проводити переговори з одним із них – Віктором Пінчуком», – йдеться у розслідуванні.