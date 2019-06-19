Росія: переслідуваний історик Дмитрієв залишиться під вартою до вересня

У Росії, в міському суді Петрозаводська 19 червня відбулося чергове засідання у кримінальній справі керівника карельського відділення «Меморіалу» Юрія Дмитрієва, обвинуваченого в сексуальному насильстві над своєю прийомною дочкою. Суд заслухав свідчення дівчинки, самого Дмитрієва на цей час вивели із залу засідань.

Процес над відомим дослідником сталінських репресій відбувається в закритому режимі. Як повідомив кореспонденту Радіо Свобода після закінчення засідання адвокат Юрія Дмитрієва Віктор Ануфрієв, суд продовжив на три місяці термін арешту керівника карельського відділення «Меморіалу». Юрій Дмитрієв залишиться під вартою до 19 вересня. Наступне засідання в «справі Дмитрієва» призначене на 23 липня.

На початку квітня 2018 року міський суд Петрозаводська повністю виправдав Дмитрієва за звинуваченнями у виготовленні дитячої порнографії за участю його прийомної дочки і надав йому право на реабілітацію.

14 червня 2018 року Верховний суд Карелії скасував це рішення міського суду і направив справу Дмитрієва на повторний розгляд, а через два тижні дослідник сталінських репресій був знову затриманий співробітниками правоохоронних органів і взятий під варту вже за підозрою в сексуальному насильстві. Адвокат Віктор Ануфрієв вважає ці підозри необґрунтованими і вважає, що нова справа проти історика розвалиться так само, як і попередня.

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