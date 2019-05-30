Російські митці та інтелектуали підтримали переслідуваного історика, який викривав злочини Сталіна

Відомі російські інтелігенти та дисиденти радянської ери відвідали акцію на підтриму дослідника ГУЛАГу, історика Юрія Дмитрієва, якого судять за статеві домагання щодо своєї прийомної доньки, які він і його прихильники твердо заперечують як політично мотивовані з боку російської влади.



Рок-музикант Андрій Макаревич, письменниця Людмила Улицька, актори Чулпан Хаматова, Лія Ахеджакова, Олександр Філіпенко та дисиденти радянських часів Павло Литвинов та Юлія Кім висловили свою підтримку Дмитрієву, закликаючи до його негайного звільнення на заході з захисту прав людини 29 травня в приміщенні центру Андрія Сахарова в російській столиці.



Родичі жертв ГУЛАГу, які взяли участь у заході через Інтернет, поділилися своїми розповідями і висловили подяку Дмитрієву за те, що вони знайшли місця, де їхні близькі були страчені та/або поховані.



В заході в режимі онлайн взяли участь понад 10 000 людей.



Адвокат Дмитрієва Віктор Ануфрієв заявив на цьому заході, що його клієнт стикається з тиском кількох співкамерників, які намагалися змусити його зізнатися, і Дмитрієву довелося попередити про це адміністрацію СІЗО.



За словами Ануфрієва, Дмитрієва згодом перевели до іншої камери.



Дмитрієв, 62, очолює філію правозахисної групи «Меморіал» у Республіці Карелія, яка межує з Фінляндією. Він працював десятиліттями, щоби розкрити злочини, скоєні в регіоні радянською державою за диктатора Йосипа Сталіна. Дмитрієв зустрівся з опозицією з боку влади за президента Росії Володимира Путіна.



Дмитрієв був заарештований у 2016 році за звинуваченнями в порнографії на основі фотографій його прийомної дочки, яку влада знайшла на комп'ютері.



Але він засвідчив, що фотографії були зроблені тому, що медичні працівники попросили його стежити за здоров'ям і розвитком дівчини, яка недоїдала і була хворою, коли Дмитрієв і його дружина взяли її як прийомну дитину.



Його прихильники сказали, що справа була порушена проти нього, оскільки він викривав саме той бік історії, який ускладнює прославлення Кремлем радянського минулого.



Місцевий суд виправдав Дмитрієва у квітні 2018 року, але Верховний суд Карелії підтримав апеляцію прокурорів і призначив новий суд.



Історик був арештований у червні 2018 року і зараз судиться за більш суворим звинуваченням у «насильницьких діях сексуального характеру, вчинених проти особи, яка не досягла 14-річного віку» – знову ж таки з посиланням на його дочку.