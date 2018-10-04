У Росії за підозрою в педофілії арештували ще одного дослідника Сандармоху

Суд у російській республіці Карелії заарештував директора Медвежогірського краєзнавчого музею і головного доглядача меморіального комплексу Сандрамох Сергія Колтиріна майже на два місяці.

Колтиріна, який брав участь у розкопках кладовища репресованих Сандармох, звинувачують у «скоєнні розпусних дій відносно неповнолітнього». Саме засідання проходило 3 жовтня в закритому режимі.

За версією слідства, Колтирін і ще один підозрюваний у справі, Євген Носов, вчинили «розпусні дії» щодо 13-річного підлітка у вересні 2018 року.

Незабаром після затримання вказаних осіб у прес-службі Слідчого комітету Росії по Карелії заявили, що «в ході проведення слідчих дій один з підозрюваних зізнався про скоєний злочин». Хто саме із затриманих зізнався, у Слідчому комітеті не уточнили.

Читайте також: Росії не вдасться знищити пам’ять про розстріли в Сандармоху – дослідник

Колтирін з 1991 року працював керівником Медвежогірського районного музею. Щороку 5 серпня музей проводить Дні пам’яті в урочищі Сандармох, масове поховання в якому виявив історик і голова карельського «Меморіалу» Юрій Дмитрієв. Його звинувачують за тією ж статтею.

«Меморіал» вважає справу Дмитрієва сфабрикованою. За однією з версій, влада Росії за допомогою кримінальної справи намагалася скомпрометувати роботу історика щодо розшуку місць поховань жертв сталінських репресій і увічнення їх пам'яті.