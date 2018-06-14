Верховний суд Карелії скасував виправдувальний вирок історику Дмитрієву

Верховний суд російської республіки Карелії скасував виправдувальний вирок і направив на новий розгляд кримінальну справу голови карельського «Меморіалу», історика Юрія Дмитрієва, повідомив його адвокат Віктор Ануфрієв.

Голову карельського «Меморіалу» звинувачували у розпусних діях щодо неповнолітньої прийомної дочки і виготовленні дитячої порнографії. У квітні суд першої інстанції виніс виправдувальний вирок.

Скасувати вирок просила прокуратура Росії. Апеляційні скарги подали також адвокат і родичка прийомної дочки Дмитрієва.

За словами Ануфрієва, 14 червня у Верховному суді Карелії представили висновок психолога, в якому вказувалися якісь «нові обставини» справи, тому справу вирішили відправити на повторний розгляд.

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Дмитрієва заарештували в грудні 2016 року. На його ком’ютері виявили фотографії прийомної дочки, які слідчі порахували порнографічними. Прокуратура вимагала засудити його до дев’яти років колонії суворого режиму.

Правозахисний центр «Меморіал» назвав справу політично мотивованою. Сам обвинувачений заявляв, що він робив знімки тільки для того, щоб відстежувати стан здоров’я дочки і звітувати перед органами опіки.

27 січня його випустили зі слідчого ізолятора під підписку про невиїзд.

Історик відомий дослідженнями історії розстрілів у карельському урочищі Сандармох.