Вільна людина в невільній Росії: правозахисника, який відкрив Сандармох, виправдали

Петрозаводський міський суд у Карелії в Росії виправдав Юрія Дмитрієва – людину, яка знайшла і відкрила для світу урочище Сандармох.

Але Дмитрієву призначили 2 з половиною роки обмеження волі за іншим звинуваченням – у зберіганні зброї.

Оголошення вироку проходило на закритому засіданні. Прокуратура вимагала засудити Дмитрієва до дев’яти років колонії суворого режиму.

Голову карельського «Меморіалу» Юрію Дмитрієва звинувачували у виготовленні порнографії, бо в його комп’ютері були виявлені фотографії, на яких його прийомна донька Наталя зображена без одягу. Дмитрієв стверджує, що фотографував дівчинку голою для контролю її розвитку і звіту перед органами опіки. Цікаво, що слідство інкримінувало Дмитрієву 9 фотографій. Всього таких знімків у нього на комп’ютері сотні, і до решти фотографій у слідства претензій немає.

Виправдані сподівання

Те, що вирок буде не таким суворим, як того вимагали прокурори, багато експертів стали прогнозувати після того, як експертиза в Інституті імені Сербського не знайшла складу злочину в фотографіях прийомної дочки Дмитрієва.

Привернуло увагу і те, що оголошення вироку, яке було призначено спочатку на 3 квітня, було перенесено на п’яте. Як зауважив адвокат Юрія Дмитрієва Віктор Ануфрієв, обвинувальні вироки писати легше, ніж виправдувальні. І саме цим захист пояснював те, що оголошення вироку відклали.

Фактично обмеження свободи на 2,5 роки означає, що Дмитрієв виправданий, вважає журналіст і правозахисниця Зоя Свєтова.

Вирок Юрію Дмитрієву увійде в ті тисячні частки відсотків виправдувальних вироків, що виносяться в Росії. Виправдувальний вирок Дмитрієву дуже важливий для російської влади, щоб показати, що у нас все ж таки є незалежний суд

– Вирок Юрію Дмитрієву увійде в ті тисячні частки відсотків виправдувальних вироків, що виносяться в Росії. Я абсолютно впевнена в тому, що цей вирок став можливим завдяки тому, що громадянське суспільство заступилося за Юрія Дмитрієва та переконало владу, що він абсолютно не винен. І, звичайно, це перемога і його адвоката, який теж зміг дуже кваліфіковано здійснювати захист у такій досить складній, закритій справі. І звичайно, головне – це сама особа Юрія Дмитрієва, людини, яка 30 років займалася зовсім подвижницькою працею. Він знаходив могили, поховання жертв сталінських репресій, і просто його діяльність настільки велика і приголомшлива, що за нього заступилися люди абсолютно різні. Це були люди відомі, це були люди прості. І влада відступила. Напевно, якісь політологи будуть шукати причини в політиці, в тому, що дійсно зараз дуже погана у нас ситуація: і пожежа в Кемерові, і проблеми в Волоколамську, і міжнародні проблеми… Росія зараз посварилася з усім світом, на цьому тлі, звичайно, виправдувальний вирок Дмитрієву дуже важливий для російської влади, щоб показати, що у нас все ж таки є незалежний суд, який, незважаючи на те, що прокуратура просить 9 років суворого режиму, виправдовує людину.

– Із самого початку всі розуміли, що звинувачення надумані, а сама справа є замовною. Кого можна назвати замовником цього процесу?

Він дратував людей у владі, які просто не хотіли терпіти, що є така незалежна людина, яка вільно висловлює свою думку, яка живе як вільна людина в невільній країні. Такі люди дратують владу, бо з цими людьми нічого не можна зробити. Їх не можна купити, їх не можна приватизувати

– Знаєте, я недавно була у Юрія Дмитрієва в Петрозаводську, брала інтерв’ю, і якраз ставила йому саме це питання, і він говорив мені, що не знає точної відповіді. Але він знає точно, що його діяльність дратувала людей, просто він не знає їхніх імен. Я ж від себе можу сказати, що, звичайно, дратувала – навіть не стільки його діяльність, а сам він дратував владу і конкретних людей у владі, які просто не хотіли терпіти, що є така незалежна людина, яка вільно висловлює свою думку, яка живе як вільна людина в невільній країні. Мені здається, це головне. У Петрозаводську таких людей дуже мало, я думаю, менше, ніж, наприклад, у Москві, і людей, які так активно свою позицію висловлюють, які нічого не бояться. Ось такі люди дратують владу, вони дратують різних начальників і, звичайно ж, представників силових структур, бо з цими людьми нічого не можна зробити. Їх не можна купити, їх не можна приватизувати. Могли бути якісь конкретні причини, про які ми не знаємо – можливо, людям, які при владі або в силових структурах, не подобалося, що Сандармох раз на рік 5 серпня стає таким місцем, куди приїжджали делегації з різних країн, і українська делегація, і поляки… Це представники тих країн, які зараз стали для офіційної Росії ворогами.

Стилістичні суперечності

Соратники Дмитрієва впевнені, що причина переслідування історика – його багаторічна робота для відновлення пам’яті про жертв політичних репресій. У 1997 році експедиція під керівництвом Дмитрієва виявила Сандармох – місце страти понад 9 тисяч осіб під час Великого терору, в тому числі і українців. Найвідоміший з них – режисер і актор Лесь Курбас. Також Дмитрієв виявив масштабні поховання репресованих на Соловках, уздовж Біломорканалу, навколо Петрозаводська.

У Дмитрієва та тих, хто ініціював цей процес, різні погляди не тільки на минуле, а й на сьогодення

Ще на самому початку процесу Юрія Дмитрієва керівник «Меморіалу», правозахисник Олександр Черкасов точно відзначив: «У Дмитрієва та тих, хто ініціював цей процес, різні погляди не тільки на минуле, а й на сьогодення».

У Росії обмеження волі – різновид покарання, який можна порівняти з домашнім арештом, він також зобов’язує засудженого регулярно зголошуватися до органу нагляду. За повідомленнями, з урахуванням часу, проведеного у слідчому ізоляторі, Дмитрієву залишається три місяці такого режиму. Він також може оскаржити свій вирок. Юрій Дмитрієв не визнає за собою ніякої провини.