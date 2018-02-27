Росія: експертиза визнала дослідника Сандармоху «психічно здоровим»

Російські експерти визнали «психічно здоровим» відомого в Україні дослідженнями історії розстрілів у карельському урочищі Сандармох, голову карельського «Меморіалу» Юрія Дмитрієва. Про це йдеться в результатах експертизи Дмитрієва, яку проводили в інституті імені Сербського в рамках кримінальної справи проти історика, яку його прихильники називають політично мотивованою.

Результати оголосили в суді Петрозаводська 27 лютого, повідомив адвокат Віктор Ануфрієв.

Раніше експертиза визнала, що фотографії, які фігурують у справі історика, не є порнографічними і були зроблені в інших цілях.

Дмитрієва заарештували в грудні 2016 року. Приводом для порушення справи проти історика стали фотографії оголеної прийомної дочки, які той зберігав у комп’ютері. 2 березня 2017 роки йому висунули звинувачення в розпусних діях, незаконному придбанні зброї і фотозйомці щодо особи, яка не досягла чотирнадцятирічного віку. Захист наполягав, що фотографії Дмитрієв робив, щоб фіксувати фізичний розвиток дівчинки.

«Меморіал» вважає справу Дмитрієва сфабрикованою. 27 січня його випустили зі слідчого ізолятора під підписку про невиїзд.