Росія: історика Дмитрієва перевели в інститут Сербського для психіатричної експертизи

Відомого в Україні дослідженнями історії розстрілів у карельському урочищі Сандармох голову карельського «Меморіалу» Юрія Дмитрієва в Росії перевели в Інститут імені Сербського. Про це повідомляє у Facebook група «Справа Дмитрієва».

В установі історик буде проходити амбулаторну психіатричну експертизу, призначену судом. У повідомленні групи відзначили, що ця процедура може зайняти 30 днів.

Раніше стало відомо, що Дмитрієва помістили в психіатричне відділення московського слідчого ізолятора «Бутирка».

Міський суд російського Петрозаводська 27 грудня відмовився продовжити арешт історикові від 28 січня 2018 року. Відтак 28 січня Дмитрієва звільнять з-під варти. За рішенням суду, йому буде заборонено покидати місто без дозволу, поки триває розслідування. Суд також постановив Дмитрієву пройти психіатричну експертизу.

Також суд задовольнив прохання прокуратури провести ще одну експертизу фотографій його прийомної дочки. Раніше сьогодні на суді оприлюднили висновки експертів «Федерального департаменту незалежної судової експертизи». У них ішлося, що російський історик Юрій Дмитрієв, який ініціював вивчення історії розстрілів в урочищі Сандармох, не причетний до виготовлення порнографії. Він фотографував прийомну дочку без одягу для спостереження за її фізичним розвитком.

61-річного історика Юрія Дмитрієва заарештували в грудні 2016 року. Його звинувачують за статтею про «виготовленні фотографій порнографічного характеру» за знімки прийомної дочки. Сам історик стверджує, що він фотографував дівчинку для спостереження за її фізичним розвитком і звітів перед органами опіки.

«Меморіал» визнав Дмитрієва політв’язнем. Правозахисники вважають, що кримінальна справа стосовно історика «має політичний мотив і націлена на те, щоб активіст припинив свою діяльність щодо вшанування пам'яті жертв сталінських репресій».

На захист Дмитрієва, в тому числі перед президентом Росії Володимиром Путіним, багато разів виступали російські громадські й культурні діячі.