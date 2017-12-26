Росія: дослідник історії Сандармоха не виготовляв порнографію – експертиза

Російський історик Юрій Дмитрієв, який ініціював вивчення історії розстрілів в урочищі Сандармох, непричетний до виготовлення порнографії. Він фотографував прийомну дочку без одягу для спостереження за її фізичним розвитком, це випливає з результатів повторної експертизи знімків, яку проводив «Федеральний департамент незалежної судової експертизи».

Висновки експертів оголосили на засіданні суду у справі Дмитрієва 25 грудня. Про це повідомляє російське видання «Новая газета». Видання зазначає, що прокуратура, яка вимагала повторного дослідження фотографій, тепер клопоче про проведення третьої експертизи.

61-річного історика Юрія Дмитрієва заарештували в грудні 2016 року. Його звинувачують за статтею про «виготовленні фотографій порнографічного характеру» за знімки прийомної дочки. Сам історик стверджує, що він фотографував дівчинку для спостереження за її фізичним розвитком і звітів перед органами опіки.

«Меморіал» визнав Дмитрієва політв’язнем. Правозахисники вважають, що кримінальна справа стосовно історика «має політичний мотив і націлена на те, щоб активіст припинив свою діяльність щодо вшанування пам'яті жертв сталінських репресій».

На захист Дмитрієва, в тому числі перед президентом Росії Володимиром Путіним, багато разів виступали російські громадські та культурні діячі.