Хто боїться жертв Сандармоху

Україна в ці дні вшановує пам'ять інтелігенції, розстріляної 80 років тому в Карелії в урочищі Сандармох. Близько 200 українців, найбільш відомі з яких – актор і режисер Лесь Курбас, історик Сергій Грушевський (брат голови Центральної Ради УНР Михайла Грушевського)​, письменник Антон Крушельницький. Тим часом у Росії триває процес над людиною, яка відкрила загалу Сандармох – Юрієм Дмитрієвим.

Сандармох – засекречений розстрільний полігон НКВД, де на десяти гектарах площі в 1937-1938 роках розстріляли й поховали понад 9,5 тисяч людей 60 національностей, в тому числі й українців.

Історик Юрій Дмитрієв – саме завдяки йому стала відома ця назва на мапі сталінських репресій Росії – зараз перебуває за ґратами. Його звинувачують у злочині проти прийомної дочки, яку він взяв під опіку з дитбудинку і виховував із трирічного віку. Ніхто з людей, які добре знають Юрія Дмитрієва, не вірить у версію слідства.

Голова правління правозахисного товариства «Меморіал» Олександр Черкасов вважає, що Дмитрієва судять не тільки за минуле.

Юрій Дмитрієв у дні пам’яті, здається, в 2015 році, говорив, зокрема, про війну в Україні Він розійшовся із владою не тільки в оцінці минулого, а й в оцінці сьогодення

«Дмитрієв свою роботу зробив. Завдяки зусиллям Дмитрієва ми знаємо, що там лежать не тисяча, а, мабуть, понад 7 тисяч людей. Але Юрій Дмитрієв – людина, яка що думала, те й казала. І в дні пам’яті, здається, в 2015 році, він говорив, зокрема, про війну в Україні Він виявився одним із небагатьох у регіоні інакомислячих. І таке відчуття, що справу Дмитрієва було сфабриковано саме тому, що він так далеко розійшовся зі владою не тільки в оцінці минулого, а й в оцінці сьогодення», – сказав Черкасов.

Політичне підґрунтя

Роками Дмитрієв знаходив і відкривав людям правду про Сандармох. Навіть зараз за ґратами він подовжує свою дослідницьку роботу, щоб не забули про тих, хто залишився в Карелії назавжди, говорить колега Дмитрієва, історик Анатолій Розумов.

У 1999 році він видав книгу «Місце розстрілу – Сандармох». Потім він видав «Поминальні списки Карелії»

«Він готував капітальні книги пам’яті на продовження тих, які він колись видав. У 1999 році він видав книгу «Місце розстрілу – Сандармох». У тій книзі були згадані понад 6 тисяч осіб, включно з розстріляними соловчанами. Потім він видав «Поминальні списки Карелії», там згадані понад 13 тисяч розстріляних. А зараз він готував книгу «Спецпереселенці в Карелії», капітальну, величезну, про всіх, кого звезли в Карелію гинути або жити там, тягнути важке існування в сталінські роки, багато хто з них загинув», – каже Розумов.

Суд над Юрієм Дмитрієвим триває. Жоден із людей, які знайомі з істориком, не сумнівається в політичному підґрунті його справи – нинішня влада боїться жертв минулого, а разом з ними і тих, хто нагадує про це.