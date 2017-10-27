У Києві вшанували жертв «Розстріляного відродження»

У Києві 27 жовтня біля пам’ятника Лесеві Курбасу відбулися жалобні заходи із вшанування вбитих під час розстрілів в урочищі Сандармох на півдні Карелії в жовтні 1937 року українців. Жертв розстрілів прийшли згадати громадські діячі, політв’язні та жертви репресій.

«Всі наступні українські покоління повинні знати свою історію, неодмінно у кожній школі по всій Україні повинен бути урок пам’яті в цей день, присвяченій саме цим трагічним подіям. Він міг би бути чи загальношкільний чи окремо в кожному класі проведений», – заявив на акції дисидент Олесь Шевченко.

Єпископ Вишгородський і Подільський Володимир (УАПЦ) наголосив під час акції пам’яті на неможливості, зокрема, українцями відвідати нині меморіал Сандармох у Росії.

«Зараз внаслідок цієї російсько-української війни, на АТО, а російсько-української війни їздити у меморіал неможливо. А населення російське підпало під агітацію тамтешніх ЗМІ і вони налаштовані вороже до нас», – сказав священик.

27 жовтня – 80-ті роковини розстрілів в урочищі Сандармох, що неподалік Медвежогірська в Карелії, де НКВС розстріляв близько 7 тисяч людей, серед них понад 677 українців. Найбільшу групу в’язнів – 1111 людей – розстріляли з 27 жовтня до 4 листопада 1937 року. Ці масові розстріли «приурочили» до 20-річчя Жовтневої революції.

Серед розстріляних вихідців із України були ті, кого називають цвітом української нації і «Розстріляним відродженням»: представники української літератури, мистецтва, науки – Лесь Курбас, Микола Куліш, Микола Зеров, Павло Філіпович, Григорій Епік, Валер’ян Поліщук, Мирослав Ірчан, Олександр Слісаренко, Михайло Яловий, Матвій Яворський, Антон Крушельницький.