«Тату, дуже сумую за тобою. Сподіваюся, тебе скоро випустять»: лист від дочки історика Дмитрієва перед вироком батькові

У Росії керівника карельського відділення правозахисного центру «Меморіал», історика Юрія Дмитрієва звинувачують в педофілії і виготовленні дитячого порно за участю його прийомної дочки. Сам він навідріз заперечує звинувачення і вважає, що справу на нього завели через те, що він розслідував масові розстріли та інші злочини сталінських часів. Під час останнього слова він зачитав лист від дочки.

27 березня Юрій Дмитрієв виступив в суді з останнім словом. Чоловіка продовжують звинувачувати в педофілії і виготовленні дитячого порно за участю його прийомної дочки, незважаючи на те, що психіатрична експертиза не визнала Дмитрієва педофілом, а інші експерти не знайшли порнографії в доданих до справи знімках. Вирок йому оголосять 3 квітня 2018 року, звинувачення вимагає для Дмитрієва 9 років в'язниці.

Засідання, як і весь процес, пройшло в закритому режимі, оскільки справа стосується неповнолітньої дочки Дмитрієва. Сам історик ніколи не визнавав своєї провини у цій справі. Зроблені ним знімки, через які його і звинуватили в педофілії, він називає щоденником здоров'я дитини. За його словами, він вів його для органів опіки через хворобливу худорлявість дівчинки і для того, щоб довести, що він добре з нею поводиться.

Адвокат історика Віктор Ануфрієв розповів, що в своєму останньому слові Юрій Дмитрієв зачитав суду лист від своєї прийомної доньки.

Ось що написала дівчинка батькові:

«Дорогий тату, я дуже сумую за тобою. Я сподіваюся, що скоро тебе випустять. У мене все добре, вчуся нормально. З минулим тебе Днем народженням (орфографія збережена). Як у тебе справи? Напиши по можливості. Люблю тебе від усієї душі. Твоя дочка Наташа».

На зворотному боці листа дівчинка написала великими літерами: «Люблю тебе! Тату, я дуже сумую!»

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Як розповів журналістам Віктор Ануфрієв, саме Наташу він вважає головною постраждалою особою від усього процесу.

«Найбільш постраждала сторона – не правосуддя і навіть не Юрій Олексійович, а ця дівчинка, яку вирвали зі звичного середовища, з сім'ї, відірвали від людини, яка стала їй рідною, він став татом. Вирвали з сім'ї, тому що Катя (рідна дочка Дмитрієва – ред.) і її діти стали теж її сім'єю, – підкреслює юрист. – Більше того: знехтували інтересами дитини в тому плані, що був припис лікарів, щоб дівчинка в січні опинилася у стаціонарі. Але ніхто її в лікарню не помістив, її відвезли за 600 кілометрів з Петрозаводська. Як би дівчинку не орієнтували, що тато поганий, вона написала такого листа».

Юрія Дмитрієва заарештували в грудні 2016 року. У січні цього року після двох експертиз Дмитрієв вийшов із СІЗО під підписку про невиїзд. Проте прокурор відмовляється закривати його справу і продовжує вимагати для історика 9 років колонії суворого режиму.

«Меморіал» вважає справу Дмитрієва сфабрикованою.

Оригінал – на сайті спецпроекту «Настоящее время»