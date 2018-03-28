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28 Березень 2018, Київ 12:14
Політика

«Тату, дуже сумую за тобою. Сподіваюся, тебе скоро випустять»: лист від дочки історика Дмитрієва перед вироком батькові

Історик Юрій Дмитрієв

У Росії керівника карельського відділення правозахисного центру «Меморіал», історика Юрія Дмитрієва звинувачують в педофілії і виготовленні дитячого порно за участю його прийомної дочки. Сам він навідріз заперечує звинувачення і вважає, що справу на нього завели через те, що він розслідував масові розстріли та інші злочини сталінських часів. Під час останнього слова він зачитав лист від дочки.

27 березня Юрій Дмитрієв виступив в суді з останнім словом. Чоловіка продовжують звинувачувати в педофілії і виготовленні дитячого порно за участю його прийомної дочки, незважаючи на те, що психіатрична експертиза не визнала Дмитрієва педофілом, а інші експерти не знайшли порнографії в доданих до справи знімках. Вирок йому оголосять 3 квітня 2018 року, звинувачення вимагає для Дмитрієва 9 років в'язниці.

Засідання, як і весь процес, пройшло в закритому режимі, оскільки справа стосується неповнолітньої дочки Дмитрієва. Сам історик ніколи не визнавав своєї провини у цій справі. Зроблені ним знімки, через які його і звинуватили в педофілії, він називає щоденником здоров'я дитини. За його словами, він вів його для органів опіки через хворобливу худорлявість дівчинки і для того, щоб довести, що він добре з нею поводиться.

Адвокат історика Віктор Ануфрієв розповів, що в своєму останньому слові Юрій Дмитрієв зачитав суду лист від своєї прийомної доньки.

Лист, який дочка Юрія Дмитрієва написала батькові
Лист, який дочка Юрія Дмитрієва написала батькові

Ось що написала дівчинка батькові:

«Дорогий тату, я дуже сумую за тобою. Я сподіваюся, що скоро тебе випустять. У мене все добре, вчуся нормально. З минулим тебе Днем народженням (орфографія збережена). Як у тебе справи? Напиши по можливості. Люблю тебе від усієї душі. Твоя дочка Наташа».

На зворотному боці листа дівчинка написала великими літерами: «Люблю тебе! Тату, я дуже сумую!»

Letter wrote by Yurii Dmitriev daughter
Letter wrote by Yurii Dmitriev daughter

Як розповів журналістам Віктор Ануфрієв, саме Наташу він вважає головною постраждалою особою від усього процесу.

«Найбільш постраждала сторона – не правосуддя і навіть не Юрій Олексійович, а ця дівчинка, яку вирвали зі звичного середовища, з сім'ї, відірвали від людини, яка стала їй рідною, він став татом. Вирвали з сім'ї, тому що Катя (рідна дочка Дмитрієва – ред.) і її діти стали теж її сім'єю, – підкреслює юрист. – Більше того: знехтували інтересами дитини в тому плані, що був припис лікарів, щоб дівчинка в січні опинилася у стаціонарі. Але ніхто її в лікарню не помістив, її відвезли за 600 кілометрів з Петрозаводська. Як би дівчинку не орієнтували, що тато поганий, вона написала такого листа».

Юрія Дмитрієва заарештували в грудні 2016 року. У січні цього року після двох експертиз Дмитрієв вийшов із СІЗО під підписку про невиїзд. Проте прокурор відмовляється закривати його справу і продовжує вимагати для історика 9 років колонії суворого режиму.

«Меморіал» вважає справу Дмитрієва сфабрикованою.

Оригінал – на сайті спецпроекту «Настоящее время»

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