Росія: дослідник Сандармоху Дмитрієв заявив про свою невинуватість у суді

У Росії керівник карельського відділення правозахисного центру «Меморіал», історик Юрій Дмитрієв під час виступу в суді заявив про свою невинуватість у справі, в якій його звинувачують у виготовленні дитячої порнографії.

Засідання 27 березня відбувалося за зачиненими дверима. Після нього історик заявив, що вирок у його справі суддя Марина Носова оголосить 3 квітня. Водночас адвокат Дмитрієва Віктор Ануфрієв висловив сумнів у цьому і припустив, що вирок буде оголошений пізніше через складність справи.

20 березня прокуратура Росії просила суд дати Дмитрієву дев’ять років колонії суворого режиму.

Дмитрієва заарештували в грудні 2016 року. Приводом для порушення справи проти історика стали фотографії оголеної прийомної дочки, які той зберігав у комп’ютері. 2 березня 2017 роки йому висунули звинувачення в розпусних діях, незаконному придбанні зброї і фотозйомці щодо особи, яка не досягла чотирнадцятирічного віку. Захист наполягав, що фотографії Дмитрієв робив, щоб фіксувати фізичний розвиток дівчинки.

«Меморіал» вважає справу Дмитрієва сфабрикованою. 27 січня його випустили зі слідчого ізолятора під підписку про невиїзд.

Історик відомий дослідженнями історії розстрілів у карельському урочищі Сандармох.