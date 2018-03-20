Росія: прокуратура просить 9 років колонії для дослідника Сандармоху Дмитрієва

Прокуратура Росії просить призначити дев’ять років колонії суворого режиму керівнику карельського відділення правозахисного центру «Меморіал», історика Юрія Дмитрієва, повідомив його адвокат Віктор Ануфрієв, пише «Новая газета».

«Прокурор міста Петрозаводськ Олена Аскерова виступила з обвинувальною промовою. Вона повністю підтримала обвинувальний висновок, який вона ж підписувала колись, і попросила дев’ять років у виправній колонії суворого режиму. Моя позиція така – ця справа взагалі не повинна була надійти до суду, тому що тут немає складу злочину», – сказав Ануфрієв.

За його словами, вирок Дмитрієву мають оголосити наприкінці березня.

Дмитрієва заарештували в грудні 2016 року. Приводом для порушення справи проти історика стали фотографії оголеної прийомної дочки, які той зберігав у комп’ютері. 2 березня 2017 роки йому висунули звинувачення в розпусних діях, незаконному придбанні зброї і фотозйомці щодо особи, яка не досягла чотирнадцятирічного віку. Захист наполягав, що фотографії Дмитрієв робив, щоб фіксувати фізичний розвиток дівчинки.

«Меморіал» вважає справу Дмитрієва сфабрикованою. 27 січня його випустили зі слідчого ізолятора під підписку про невиїзд.

Історик відомий дослідженнями історії розстрілів у карельському урочищі Сандармох.