Росія: суд виправдав історика Дмитрієва у справі про дитячу порнографію

Петрозаводський міський суд у Росії виправдав керівника карельського відділення правозахисного центру «Меморіал», історика Юрія Дмитрієва у справі про виготовлення дитячої порнографії.

Водночас його визнали винним за статтею про зберігання зброї. Суд призначив йому два роки і шість місяців обмеження волі, йому необхідно буде приходити до поліції протягом наступних 15 місяців.

20 березня прокуратура Росії просила суд дати Дмитрієву дев’ять років колонії суворого режиму.

Дмитрієва заарештували в грудні 2016 року. Приводом для порушення справи проти історика стали фотографії оголеної прийомної дочки, які той зберігав у комп’ютері. 2 березня 2017 роки йому висунули звинувачення в розпусних діях, незаконному придбанні зброї і фотозйомці щодо особи, яка не досягла чотирнадцятирічного віку. Захист наполягав, що фотографії Дмитрієв робив, щоб фіксувати фізичний розвиток дівчинки.

«Меморіал» вважає справу Дмитрієва сфабрикованою. 27 січня його випустили зі слідчого ізолятора під підписку про невиїзд.

Історик відомий дослідженнями історії розстрілів у карельському урочищі Сандармох.