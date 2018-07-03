Досліднику Сандармоху висунули звинувачення в сексуальному насильстві

Голові карельського відділення правозахисного товариства «Меморіал» Юрію Дмитрієву офіційно висунули звинувачення в насильстві. Про це повідомляє російська служба Радіо Свобода. Дмитрієва звинувачують в насильстві проти неповнолітньої прийомної дочки.

Наприкінці червня Петропавлівський суд заарештував історика на два місяці. Захист Дмитрієва стверджує, що звинувачення не має під собою основи, а доказів сексуального насильства над дитиною в слідства немає.

Вперше історика затримали за звинуваченням у насильстві над донькою в 2016 році. В січні 2018 року випустили під підписку про невиїзд.

У квітні суд вже виправдав історика за основними статтями звинувачення, проте прокуратура оскаржила це рішення, а Верховний суд Карелії пізніше його скасував. Справу почнуть розглядати знову в серпні.

Дослідника звинувачують, зокрема, у виготовлені порнографічної продукції. Сам він пояснює, що фотографував дочку, щоб відслідковувати стан її здоров’я та звітувати перед органами опіки.

Організація «Меморіал» вважає звинувачення Дмитрієва політичним переслідуванням.

Юрій Дмитрієв – упорядник та видавець книг пам’яті жертв політичних репресій 1930-1940-х років в Карелії. Експедиції під його керівництвом в кінці 1990-х років виявили місця масових поховань жертв політичних репресій у Сандармоху і Червоному Бору. Друзі та колеги історика пов’язують кримінальну справу проти нього з публікацією списків співробітників НКВС, які брали участь у Великому терорі.