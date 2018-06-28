У Росії знову затримали історика, який відкрив імена жертв і катів Сандармоху

У російському регіоні Карелії затриманий голова місцевого відділення правозахисної організації «Меморіал» Юрій Дмитрієв, повідомляє російська служба Радіо Свобода.

За словами дочки історика, Дмитрієва затримали співробітники дорожно-патрульної служби, які заявили, що проти Дмитрієва порушена кримінальна справа. Державна російська інформагенція ТАСС із посиланням на власні джерела стверджує, що історика затримали за порушення підписки про невиїзд, оскільки він нібито виїхав за межі Петрозаводська.

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Російський історик, голова Карельського відділення товариства «Меморіал» Юрій Дмитрієв може знову опинитися за ґратами. Верховний суд Карелії 14 червня скасував його виправдальний вирок та направив його кримінальну справу на новий розгляд. Голову карельського «Меморіалу» звинувачують в розпусних діях відносно неповнолітньої прийомної дочки і виготовленні дитячої порнографії. Суд першої інстанції виправдав Дмитрієва за основними статтями звинувачення, але це рішення було оскаржене прокуратурою.

5 квітня 2018 року Петрозаводський міський суд повністю виправдав Юрія Дмитрієва за кримінальними статтями про виготовлення дитячої порнографії та педофілії, а також визнав за ним право на реабілітацію і відшкодування збитку. Правозахисника визнали винним лише в незаконному зберіганні зброї, за що призначили покарання у вигляді двох із половиною років обмеження волі. З урахуванням часу, проведеного під арештом, термін покарання скоротився до трьох місяців.

Історик-правозахисник і глава карельського «Меморіалу» Юрій Дмитрієв був затриманий 13 грудня 2016 року і звинувачений у виготовленні дитячої порнографії і розпусних діях, вчинених по відношенню до прийомної дочки Наташі 2005 року народження. Звинувачення будувалося на підставі того, що в комп’ютері історика знайшли вісім фотографій дівчинки, яку сам Дмитрієв фотографував в оголеному вигляді. За його словами, він робив це для того, щоб переконати органи опіки у відсутності будь-яких синців або інших ушкоджень на тілі дитини, якщо такі питання виникнуть. Коли дівчинка підросла, прийомний батько перестав її фотографувати.

Також під час обшуку в будинку Дмитрієва була знайдена основна частина одноствольної гладкоствольної мисливської рушниці, конструкція якого була змінена кустарним способом. На цій підставі щодо правозахисника порушили справу за «незаконний обіг зброї».

Правозахисник перебував у слідчому ізоляторі до січня 2018 року, потім його випустили під підписку про невиїзд. Прийомну дочку, якій на момент арешту Дмитрієва було 11 років, вилучили з сім’ї, де вона прожила вісім років, і передали під опікунство рідної бабусі.

Юрій Дмитрієв є упорядником, видавцем книг пам’яті жертв політичних репресій 1930-1940-х років в Карелії. Експедиції під його керівництвом в кінці 1990-х років виявили місця масових поховань жертв політичних репресій в Сандармоху і Червоному Бору. Друзі та колеги історика пов’язують кримінальну справу проти нього з публікацією списків співробітників НКВС, які брали участь в Великому терорі.