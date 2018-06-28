На дослідника Сандармоху Дмитрієва в Росії завели справу про сексуальне насильство

Слідчий комітет Росії порушив проти голови карельського «Меморіалу», історика Юрія Дмитрієва кримінальну справу про насильницькі дії сексуального характеру, повідомляє російське державне агентство ТАСС.

«Дмитрієв затриманий в рамках кримінальної справи, порушеної за статтею «насильницькі дії сексуального характеру». Він є підозрюваним», – цитує агентство старшого помічника керівника слідчого управління СКР у Карелії Віталія Коновалова. Подробиць він не уточнив.

Раніше стало відомо, що Дмитрієва знову затримали. За словами дочки історика, його затримали співробітники дорожно-патрульної служби, які заявили, що проти Дмитрієва порушена кримінальна справа.

Докладніше про це: Історик, який відкрив імена жертв і катів Сандармоху, може повернутися у тюрму в Росії

Правоохоронні органи Росії раніше звинуватили Дмитрієва в розпусних діях щодо неповнолітньої прийомної дочки і виготовленні дитячої порнографії. У квітні суд першої інстанції виправдав історика за основними статтями звинувачення, але це рішення оскаржила прокуратура. Пізніше Верховний суд Карелії скасував виправдальний вирок. Новий розгляд справи почнеться в серпні.

У комп'ютері Дмитрієва в 2016 році виявили фотографії прийомної дочки, які слідчі назвали порнографічними. Прокуратура вимагала засудити його до дев'яти років колонії суворого режиму.

Сам історик заявляв, що він робив знімки тільки для того, щоб відстежувати стан здоров'я дочки і звітувати перед органами опіки. Правозахисний центр «Меморіал» назвав справу політично мотивованою.

Дмитрієва затримали 13 грудня 2016 року. До січня 2018 року правозахисник перебував у слідчому ізоляторі, потім його випустили під підписку про невиїзд.

Прийомну дочку, якій на момент арешту Дмитрієва було 11 років, вилучили з сім’ї, де вона прожила вісім років, і передали під опікунство рідної бабусі.

Юрій Дмитрієв є упорядником, видавцем книг пам’яті жертв політичних репресій 1930-1940-х років в Карелії. Експедиції під його керівництвом в кінці 1990-х років виявили місця масових поховань жертв політичних репресій в Сандармоху і Червоному Бору. Друзі та колеги історика пов’язують кримінальну справу проти нього з публікацією списків співробітників НКВС, які брали участь в Великому терорі.