Суд у Росії продовжив арешт історика Юрія Дмитрієва

Суд у російському місті Петрозаводську задовольнив клопотання обвинувачення і продовжив арешт керівника карельського відділення «Меморіалу», історика Юрія Дмитрієва до 25 червня, повідомив його адвокат Віктор Ануфрієв.

У Петрозаводському міському суді триває розгляд по суті кримінальної справи стосовно Дмитрієва за звинуваченням у педофілії. 6 березня суд заслухав свідків обвинувачення. Для допиту на процес був викликаний депутат Законодавчих зборів Карелії від партії «Єдина Росія» Аркадій Рутгайзер, який є головним лікарем поліклініки в Петрозаводську.

Розгляд «справи Дмитрієва» відбувається в закритому режимі, однак на кожне засідання в міському суді Петрозаводська збираються друзі і знайомі правозахисника, дослідника сталінських репресій. Вони зустрічають арештованого керівника карельського відділення «Меморіалу» оплесками.

Юрій Дмитрієв був затриманий російськими силовиками 13 грудня 2016 року. Формальним приводом для цього, а потім і для арешту історика стали знімки оголеної дівчинки (прийомної дочки Дмитрієва), що містилися в його домашньому комп’ютері.

Адвокат Віктор Ануфрієв від початку кримінального переслідування історика підкреслював, що виявлені фотографії не носять порнографічного характеру, а є щоденником здоров’я дитини.

На початку квітня 2018 року міський суд Петрозаводська повністю виправдав Дмитрієва за висунутими проти нього звинуваченнями у виготовленні дитячої порнографії за участю його прийомної дочки і надав йому право на реабілітацію.

14 червня Верховний суд Карелії скасував це рішення міського суду і направив справу Дмитрієва на повторний розгляд, а через два тижні дослідник сталінських репресій був знову затриманий співробітниками правоохоронних органів і взятий під варту вже за підозрою в сексуальному насильстві над своєю прийомною дочкою. Адвокат Дмитрієва Віктор Ануфрієв називає ці підозри необґрунтованими.