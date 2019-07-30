Укргідрометцентр дав прогноз погоди на серпень

Укргідрометцентр оприлюднив прогноз погоди на серпень.

Як очікують синоптики, середня місячна температура складе 19-24 градуси, у гірських районах 16-18. Це, зазначили метеорологи, на 1,5-2 градуси вище середніх багаторічних значень.

«Місячна кількість опадів очікується 36-84 міліметри, у Карпатах 104-122 міліметри, що в межах середніх багаторічних значень», – мовиться у повідомленні.

У Гідрометцентрі також поінформували, що загалом наприкінці серпня в Україні можливі заморозки, крім більшості центральних, південних областей та Криму.

Раніше синоптик повідомила, що в Україні найближчими днями очікується зниження температури повітря – спека відступить.