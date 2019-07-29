В Україні найближчими днями стане прохолодніше

В Україні найближчими днями очікується зниження температури повітря – спека відступить. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

«Найближча перспектива показує на входження чергового похолодання. За холодним атмосферним фронтом вже завтра, 30 липня, почне поширюватися прохолодніше повітря. У північних областях та на заході України, а також на Харківщині температура повітря знизиться і становитиме +25+28 градусів.

У південній частині, у центральних областях, у Донецькій та Луганській областях спека завтра ще затримається: вдень +29+33 градуси. Проте вже й тут 31 липня очікується зниження температури, за винятком півдня», – мовиться у повідомленні.

1 серпня на всій території України встановиться помірно тепла погода, а на півночі та північному сході очікуються температури нижче 20 градусів.

«Короткочасні дощі з грозами 30 липня тягнутимуться за фронтом. Завтра вранці та вдень вони ймовірні на заході, півночі та в центрі, а впродовж дня і до вечора фронт прогинатиметься у південному напрямку і, відповідно, грозові дощі охоплять південь та схід», – зазначила синоптик.

Вона додала, що у Києві завтра спека ослабне до 26 градусів і продовжить знижуватися у наступні дні.

«Так що найближчий тиждень, а, особливо, вихідні, 3-4 серпня, у Києві будуть досить свіжими», – повідомила Діденко.

В Україні сьогодні за прогнозами синоптиків очікується спека до 34 градусів. У ДСНС оголосили штормове попередження у столиці через високу (4 класу) пожежну небезпеку.