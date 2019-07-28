«Тропічні ночі» на півночі Європи: скандинавські країни накрила рекордна теплова хвиля

Північноєвропейські країни, відомі своїми сніжними краєвидами та холодною погодою, переживають рекордно теплі дні разом із рештою континенту.

Як повідомляє влада Норвегії 27 липня, температура в цій країні сягнула рекорду 1970 року. Температура в Лаксфорсі на півночі країни сягнула 35,6 градусів за Цельсієм – це дорівнює рекорду, зафіксований у місті Несбьєн 50 років тому.

Норвезький метеорологічний інститут повідомляє, що зафіксував так звані «тропічні ночі» в 20 різних локаціях на півдні країни. Це визначення означає, що температура протягом усієї ночі не опускалася нижче 20 градусів тепла за Цельсієм.

У сусідній Швеції спека в маленькому місті Маркусвінса на крайній півночі сягнула 34,8 градусів.

«Це найвища температура на далекій півночі з 1945 року і третя з усіх зафіксованих», – сказав метеоролог Йон Йорпеланд у коментарі інформаційній агенції AFP.

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Раніше протягом цього тижня поліція у Фінляндії застерігала водіїв щодо лосів, які можуть вибігати на дорогу у пошуках води через дедалі сильнішу спеку.

Експерти вважають, що теплова хвиля може сунути в напрямку Гренляндії, де становитиме загрозу для другого за розміром крижаного покрову Землі.

«За прогнозом, вона рухатиметься до Арктики і потенційно може принести з собою велику кількість енергії, яка розтоплюватиме кригу – як морську кригу в Арктичному океані, так і поверхню крижаного покрову – протягом наступних трьох-п’яти днів», – цитує AFP слова кліматичної науковиці Датського метеорологічного інституту Рут Моттрам.

Рекордно високі температури останніми днями зафіксували також у Великій Британії, Франції, Бельгії, Німеччині, Люксембурзі і Нідерландах.

На початку липня Центральна геофізична лабораторія імені Бориса Срезневського встановила, що червень 2019 року був найтеплішим у Києві за останні 139 років.