Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
01 Липень 2019, Київ 17:14
Новини | Суспільство

Червень у Києві був найтеплішим за 139 років – метеорологи

Найспекотніше у столиці було 22 червня, коли максимальна температура після полудня піднялась до +34,0°С

Дивитись коментарі

Цьогорічний червень у Києві став найтеплішим із 1881 року, повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

За даними спостережень метеорологів, середньомісячна температура повітря червня у Києві склала +23,6 °С, що на 5,4°С вище за кліматичну норму.

«За місяць було 14 днів з температурою вищою за +30°С і зафіксовано 11 температурних рекордів. За півроку відхилення температури повітря від кліматичної норми склало 3,2°С. Як не парадоксально, найхолодніше було в останній день місяця 30 червня, коли мінімальна температура під ранок опустилась до +13,5°С. Найспекотніше у столиці було 22 червня, коли максимальна температура після полудня піднялась до +34,0°С», – йдеться в повідомленні.

Опадів у столиці України в червні випало 67 мм, що склало 92% кліматичної норми.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG