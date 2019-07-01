Червень у Києві був найтеплішим за 139 років – метеорологи

Цьогорічний червень у Києві став найтеплішим із 1881 року, повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

За даними спостережень метеорологів, середньомісячна температура повітря червня у Києві склала +23,6 °С, що на 5,4°С вище за кліматичну норму.

«За місяць було 14 днів з температурою вищою за +30°С і зафіксовано 11 температурних рекордів. За півроку відхилення температури повітря від кліматичної норми склало 3,2°С. Як не парадоксально, найхолодніше було в останній день місяця 30 червня, коли мінімальна температура під ранок опустилась до +13,5°С. Найспекотніше у столиці було 22 червня, коли максимальна температура після полудня піднялась до +34,0°С», – йдеться в повідомленні.

Опадів у столиці України в червні випало 67 мм, що склало 92% кліматичної норми.