В Україні сьогодні очікується спека до 34 градусів

В Україні сьогодні за прогнозами синоптиків очікується спека до 34 градусів. Про це повідомили у Гідрометцентрі.

У більшості областей сьогодні 29-31 градус тепла, в Херсонській, Запорізькій та Миколаївській – до +34.

У Закарпатській та Івано-Франківській області можливі грози. Дощі прогнозують також у Львівській, Тернопільській, Чернігівській та Сумській областях.

У Києві сьогодні без опадів, вдень температура становитиме 29-31 градус. У ДСНС оголосили штормове попередження у столиці через високу (4 класу) пожежну небезпеку.