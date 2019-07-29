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29 Липень 2019, Київ 10:18
Новини | Події

В Україні сьогодні очікується спека до 34 градусів

У Києві сьогодні без опадів, вдень температура становитиме 29-31 градус

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В Україні сьогодні за прогнозами синоптиків очікується спека до 34 градусів. Про це повідомили у Гідрометцентрі.

У більшості областей сьогодні 29-31 градус тепла, в Херсонській, Запорізькій та Миколаївській – до +34.

У Закарпатській та Івано-Франківській області можливі грози. Дощі прогнозують також у Львівській, Тернопільській, Чернігівській та Сумській областях.

У Києві сьогодні без опадів, вдень температура становитиме 29-31 градус. У ДСНС оголосили штормове попередження у столиці через високу (4 класу) пожежну небезпеку.

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