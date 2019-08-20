Павло Вовк склав повноваження голови Окружного адміністративного суду Києва.

«Я за власним бажанням зняв із себе повноваження голови суду», – сказав Вовк під час засідання Вищої ради правосуддя.

Він стверджує, що добровільно склав повноваження голови суду з 1 серпня.

26 липня представники НАБУ і Генпрокуратури України провели обшуки в Окружному адмінсуді Києва і в Суворовському районному суді Одеси.

За даними слідства, голова і деякі судді ОАСК «організували винесення завідомо неправосудних судових рішень і втрутились у діяльність судових органів з метою створення штучних перешкод у роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів України».

Як заявили в НАБУ, це відбувалося в кілька етапів, зокрема, були штучно ініційовані подання позовів про відсутність повноважень у деяких членів ВККС і заборону їм виконувати свої повноваження й організовано винесення судових рішень про задоволення цих позовів.

У суді назвали обшуки НАБУ і ГПУ тиском.