Звинувачення Коломойського у США: наслідки для олігарха в Україні і що це значить для Зеленського

Міністерство юстиції США звинувачує олігарха Ігоря Коломойського у викраденні «мільярдів доларів» з «Приватбанку» та відмиванні грошей на території США. Які це матиме потенційні наслідки для Коломойського в Україні?

Звинувачення Міністерства юстиції США щодо викрадення й відмивання грошей можуть мати потенційно кілька наслідків для олігарха Ігоря Коломойського в Україні – як для його економічного й політичного впливу, так і для відносин з іншими впливовими особами.

Це фактично робить його токсичним для інших впливових осіб

«Одна справа – суди в різних юрисдикціях, інша справа – це Міністерство юстиції США, а це арешти й звинувачення у відмиванні грошей, – пояснив Радіо Свобода політичний експерт Олег Саакян, – Це фактично робить його токсичним для інших впливових осіб, оскільки контактувати з ним – це намалювати приціл собі на лобі».

Це також зменшує його економічні можливості та вплив, вважає експерт. Саакян зауважує, що за цим слідуватимуть арешти й інших грошей олігарха, більшість яких зберігаються не в Україні – а це фінансові втрати.

«Ба більше, на сьогоднішній день він позбавлений «Приватбанку», в нього залишається тільки його медійна група, а медіабізнес в Україні – завжди збиткова історія і потребує великих вливань грошей», – каже політичний експерт.

А якщо він позбавляється вільних грошей, додає Саакян, то його плив падає й у політичному плані – такий як інвестування грошей в ті чи інші політичні проекти, і на медіа-ринку, оскільки починає втрачати його медіа-група.

Коломойський – «поранений звір» серед українського олігархату

«По Коломойському було видно, що він – «поранений звір» серед українського олігархату і вже коліщата західного правосуддя почали крутитися, тому це лише питання часу. Але у цей період він буде стагнувати у своєму впливі», – переконаний Саакян.

Коломойського та його українського бізнесового партнера Геннадія Боголюбова звинувачують:

у викраденні «мільярдів доларів» їхнього колишнього банку «Приватбанку» шляхом фіктивних кредитів;

у відмиванні грошей на території США за допомогою двох американських партнерів.

гроші витрачали на купівлю комерційної нерухомості та заводів з виробництва сталі та сплавів в США.

Федеральне бюро розслідувань зазначає, що кредити рідко поверталися банку.

ФБР 4 серпня провело обшуки в офісах компанії Optima в американських містах Клівленд і Маямі.

6 серпня Міністерство юстиції США подало цивільну скаргу з вимогою конфіскації майна в Техасі та Кентуккі, яке належить підконтрольній Коломойському компанії.

Справа може затягнутися

Голова Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир Фесенко переконаний: справа затягнеться і швидких рішень не буде.

«Безумовно, ситуація в Україні теж ускладниться для Коломойського, у нього за останні півроку вплив зменшився суттєво. І нові розслідування в США, якщо до них ще й підключаться українські правоохоронці, безумовно створять проблеми й певні ускладнення і для Коломойського, і для деяких його компаній», – зауважив в коментарі Радіо Свобода Фесенко, який не виключив, що у випадку суттєвих проблем він може повернутися до Ізраїлю.

Що каже Коломойський?

У коментарі Радіо Свобода Ігор Коломойський заявив, що всі його інвестиції в Сполучених Штатах Америки були зроблені з власних коштів.

Усі інвестиції в США були зроблені з власних коштів, які зберігалися в «Приватбанку»



«Усі інвестиції в США були зроблені з власних коштів, які зберігалися в «Приватбанку» та були отримані у 2007-2008 роках в угоді з Evraz та з доходів інших бізнесів», – розповів Коломойський у листуванні з Радіо Свобода, маючи на увазі продаж частини своїх металургійних активів російській компанії Evraz.

Коломойський також заперечив звинувачення на свою адресу з боку уряду США.

Чи «зачепить» це Зеленського?

Попри те, що олігарха Ігоря Коломойського пов’язують із Володимиром Зеленським, експерти не думають, що це якось може зачепити президента України

Фесенко зазначає, що вони мають великі розбіжності в інтересах. «Очевидно, що чим далі – тим більші між ними протиріччя, і відносини вже далеко не ті, що були, коли Зеленський працював на телеканалі Коломойського», – вважає політолог.

«Якщо американці наполягатимуть на взаємодії в розслідуванні, то, скоріше за все, така взаємодія буде», – додає він.

Олег Саакян зазначив, що Зеленський вже давно дистанціювався від Ігоря Коломойського, а зараз це дистанціювання буде лише посилюватися.

Як реагують на Заході?

Висунуті Коломойському і Боголюбову звинувачення у США привернули увагу західної преси. Більшість згадує про зв’язки олігарха з українським президентом.

У виданні Politico йдеться про те, що у судових документах не висуваються офіційні звинувачення Коломойського та Боголюбова у будь-яких злочинах.

«Але документи стверджують, що бізнесові партнери вкрали мільярди доларів у банку, змусивши український уряд рятувати його, щоб запобігти економічній кризі», йдеться у статті.

Окрему увагу видання звертає на те, що про особу Коломойського говорять документи. Вони, як стверджується, вимальовують «картину агресивного і часом небезпечного магната».

«Коломойський особливо був відомий безжальністю і навіть насильством, яке надихало на вірність. Поки він був губернатором Дніпропетровської області, він, як відомо, заплатив бойовикам, щоб захопити офіси державної нафтової компанії», – йдеться в даллаських документах, – Співробітники банку зрозуміли, що вказівки керівництва – це розпорядження Коломойського та Боголюбова, і розпорядження виконувались», – пише Politico.

У статті газети The Washington Post йдеться про стурбованість щодо привабливості американських об’єктів для іноземних грошей, зокрема отриманих злочинним шляхом.

«Друга-олігарха Зеленського у США звинувачують у розкраданні й відмиванні мільйонів»: з таким заголовком вийшов матеріал про Коломойського в статті Euractive.

«Серед покупок Коломойського та Боголюбова була комерційна нерухомість в Огайо на понад 5 мільйонів квадратних футів; металургійні заводи в Кентуккі, Західній Вірджинії та Мічигані; завод з виробництва мобільних телефонів в штаті Іллінойс; та комерційна нерухомість в Техасі, як стверджує Міністерство юстиції США», – мовиться у статті.

Видання зауважує, що у Сполучених Штатах Коломойський привернув увагу з інших причин, ніж його роль у розслідуванні щодо відмивання грошей.

Минулого року американська газета The New York Times повідомляла, що Коломойський відмовився влаштовувати зустріч союзника президента Дональда Трампа Руді Джуліані із президентом Зеленським у спробі зібрати «політичний бруд» на кандидата в президенти від демократів Джо Байдена», – зазначається у статті.

«Приватбанк» націоналізували в грудні 2016 року. У Національному банку України заявляли, що до націоналізації банку завдали збитків щонайменше на 5,5 мільярдів доларів.

Коломойський назвав «маячнею» ці дані НБУ.

21 травня 2019 року державний «Приватбанк» звернувся до Канцелярського суду американського штату Делавер із позовом про відшкодування збитків, яких, як вважає банк, він зазнав у результаті різних протиправних дій. Ці дії, вважає «Приватбанк», вчинені проти нього його колишніми власниками – Ігорем Коломойським і Геннадієм Боголюбовим, їхніми наближеними особами Мордехаєм Корфом , Хаїмом Шошетом та У ріелом Лейбером , а також компаніями, зареєстрованими у США.

із позовом про відшкодування збитків, яких, як вважає банк, він зазнав у результаті різних протиправних дій. Ці дії, вважає «Приватбанк», вчинені проти нього його колишніми власниками – Ігорем Коломойським і Геннадієм Боголюбовим, їхніми наближеними особами , та У , а також компаніями, зареєстрованими у США. Загалом у позові йдеться про «відмивання грошей» протягом майже 10 років загальним обсягом у $470 млрд – тобто, майже 13 річних бюджетів України.

У позовній заяві «Приватбанк» стверджує, що Коломойський та Боголюбов є бенефіціарними власниками або мають контроль у кількох фірмах, зареєстрованих у США. І ці компанії, йдеться в позові, брали участь у відмиванні грошей, які виводились із «Приватбанку».

Підставою позову до американського суду є низка схем, які мають ознаки шахрайства. Їх, на думку «Приватбанку», організували Коломойський і Боголюбов спільно з іншими відповідачами, щоби заволодіти активами у США вартістю у сотні мільйонів доларів. Виявити ці схеми вдалося завдяки аналізу кредитного портфеля банку та транзакцій компаній, яким «Приватбанк» видавав позики.

З’ясувалось, що гроші, отримані з банку, перераховувались низці одних і тих самих компаній, які «Приватбанк» називає «пральними». Ці ж компанії згодом витрачали отримані кошти на купівлю майна у США.

Загалом йдеться про десятки активів: феросплавні та металургійні заводи, комерційна нерухомість та готелі. Наприклад, завдяки грошам з «Приватбанку» одна із компаній, Optima Ventures, стала найбільшим власником комерційної нерухомості в американському місті Клівленд. Найбільше майна у Коломойського та Боголюбова «Приватбанк» виявив у штатах Огайо, Іллінойс і Техас.