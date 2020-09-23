У 2014 році «Приватбанк» був найбільшим приватним банком України. Але при проведенні перевірки з'ясувалося, що з нього виведені 5,5 мільярдів доларів США, а 97% кредитів банку надані пов'язаним з ним особам. Ці гроші ФБР США шукає у фірмі, пов'язаній з ексвласником банку Ігорем Коломойським: вона купувала нерухомість у Клівленді. Відео телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки».