Верховний суд зупинив виконання ухвали про стягнення 350 млн дол з Приватбанку на користь компаній Суркісів

Верховний суд зупинив дію ухвали про примусове стягнення з державного «Приватбанку» 350 мільйонів доларів (майже 10 мільярдів гривень) на користь компаній братів Суркісів. Про ухвалення такого рішення 8 вересня сьогодні повідомляє пресслужба Верховного суду.

За повідомленням, Верховний cуд 8 вересня розпочав провадження за касаційною скаргою Кабінету міністрів на ухвалу Печерського райсуду Києва від лютого 2017 року про зобов’язання «Приватбанку» обслуговувати депозити компаній братів Суркісів і одночасно зупинив її виконання до закінчення касаційного провадження у справі.

Згідно з повідомленням пресслужби Верховного суду, суд також врахував, що ухвалою Печерського райсуду міста Києва від 2 вересня 2020 року визначено порядок виконання ухвали того самого суду від 9 лютого 2017 року шляхом стягнення з «Приватбанку» 347 млн доларів на користь компаній Суркісів.

«Колегія суддів визнала обґрунтованість настання ризиків для заявника до ухвалення рішення судом касаційної інстанції у цій справі, а також імовірність утруднення повороту виконання судового рішення у разі його скасування Верховним судом. Застосовуючи таке зупинення виконання, Суд не здійснює оцінку обґрунтованості поданої касаційної скарги, а лише встановлює існування загроз забезпеченню балансу інтересів сторін», – йдеться в повідомленні.

Печерський районний суд Києва 2 вересня ухвалив рішення про примусове стягнення з державного «Приватбанку» майже 10 мільярдів гривень на користь компаній братів Суркісів.

Міністерство фінансів України заявило, що оскаржуватиме це рішення, бо воно «ухвалене з порушенням норм процесуального законодавства».

Міністр юстиції Денис Малюська назвав рішення суду «одним із найбільших зашкварів в історії судової влади України».

Тим часом, у Національному банку заявили, що продовжать захищати законність рішень про націоналізацію «Приватбанку» і докладуть всіх зусиль для того, щоб зберегти фінансову стабільність і не допустити втрати коштів платників податків.

Наприкінці 2016 року, під час націоналізації «Приватбанку», грошові кошти, розміщені родиною Суркісів і їхніми компаніями на депозитних рахунках «Приватбанку» і його філій, потрапили під процедуру bail-in, бо Суркіси були визнані пов’язаними з «Приватбанком» особами.

Родина Суркісів оскаржила те рішення. Згадана в повідомленні судова справа – лише одна з кількох, у яких Суркіси з різним успіхом домагаються визнання їх не пов’язаними з «Приватбанком» часів власництва олігархів Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова і повернення їм коштів. Крім того, ще низка процесів навколо «Приватбанку» точиться між банком і Коломойським із Боголюбовим, які домагаються визнання націоналізації колись їхнього банку незаконною і повернення їм як не самого банку, то значних коштів.

Західні ж посадовці і фінансові інституції закликають Україну домогтися повернення хоча б частини з мільярдів доларів, які держава витратила при націоналізації на порятунок банку від наслідків, як кажуть у Києві, дій обох олігархів, які призвели до нестачі в ньому капіталу на суму в 5,5 мільярдів доларів.