Петр Крумханзл іде з посади голови правління «Приватбанку». Буде новий конкурс

Термін дії контракту з головою правління «Приватбанку» Петром Крумханзлом, який очолював банк упродовж останніх трьох років, добігає кінця 23 січня. Про це повідомили у пресслужбі державного банку.

До призначення нового керівника виконувачкою обов’язків буде Ганна Самаріна, заступниця голови правління «Приватбанку» з питань фінансів.

«Відповідно до українського законодавства, закінчення терміну дії контракту вимагає проведення процедури конкурсного відбору на посаду нового голови правління. Цей механізм забезпечує незалежність та професійність обраного керівника», – повідомили у «Приватбанку».

Петр Крумханзл має право на загальних засадах податися на новий конкурс і знову очолити правління банку. У зверненні до співробітників банку на внутрішньому сайті Крумханзл натякнув на це, написавши «я не прощаюся з вами».

Одним із головних напрямків роботи Петра Крумханзла на посаді був захист інтересів банку в судах проти колишніх власників та інвесторів.

Суди щодо «Приватбанку» тривають із 2016 року. Усього в Україні зараз на різних стадіях понад 500 процесів, у яких колишні акціонери та пов’язані з ними особи намагаються оскаржити процедуру списання їхніх коштів та активів у капітал банку.

У травні 2020 року Верховна Рада ухвалила, а президент Володимир Зеленський підписав закон про банки, який був необхідний для затвердження програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Закон передбачає, що власники і колишні власники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінансової установи з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише в грошовій формі. Визнання незаконним рішення про виведення банку з ринку не може бути підставою для його скасування.