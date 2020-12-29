Справа «Приватбанку» почала рухатися у потрібному руслі – Венедіктова

Генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила, що справа довкола націоналізації «Приватбанку» почала рухатися у потрібному руслі. Таким чином вона прокоментувала поширену у ЗМІ інформацію щодо затягування нею підписання підозр у справі «Приватбанку» колишнім власникам щодо виведення коштів із фінустанови до націоналізації.

«У загальних рисах можу заспокоїти суспільство – всі необхідні кроки зроблені, процесуальні рішення ухвалені, справа почала рухатися у потрібному руслі», – повідомила Венедіктова у фейсбуці.

Раніше сьогодні видання «Українська правда» повідомило з посиланням на джерела в НАБУ, що два тижні минуло, відколи бюро передало підозри у справі «Приватбанку» на погодження особисто генеральному прокурору, але досі не отримало відповіді.

Уряд України 18 грудня 2016 року ухвалив рішення про націоналізацію «Приватбанку» і влив у його капітал понад 155 мільярдів гривень. Ексвласники банку, його акціонери, найбільшими з яких на той момент були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, вважають проведену націоналізацію, внаслідок якої вони повністю втратили свої акції, незаконною, тоді як «Приватбанк» і держава вимагають від них додаткового відшкодування збитків.