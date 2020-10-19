Верховний суд передав справу про вклади Суркісів у «Приватбанку» в Печерський райсуд – Венедіктова

Велика палата Верховного суду передала до Печерського районного суду Києва справу за позовом родини Суркісів, у якому вони оскаржують зроблене НБУ оголошення їх пов’язаними з «Приватбанком» особами та обмін їхніх коштів у банку (на суму понад 1 мільярд гривень) на акції банку (bail-in), пізніше викуплені державою за 1 гривню, повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

«Офіс Генерального прокурора відстояв у Верховному суді 1 мільярд гривень активів держави в справі АТ КБ «Приватбанк» та фактично попередив вибуття ще 28 мільярдів гривень за аналогічними позовами. І ми продовжимо боротися за збереження цих коштів у Печерському районному суді, куди було передано цю справу», – написала Венедіктова у фейсбуці 19 жовтня.

15 липня 2020 року Велика палата Верховного суду частково задовольнила касацію НБУ, Кабінету міністрів і «Приватбанку», скасувавши постанову Окружного адмінсуду Києва та ухвалу Київського апеляційного суду від 2017 року про скасування оголошення Нацбанком Суркісів пов’язаними з «Приватбанком» особами та визнання недійсною процедури bail-in.

Для НБУ, уряду і «Приватбанку» важливо довести в суді законність процедури bail-in, оскільки приклад Суркісів можуть наслідувати інші учасники цієї процедури, загальна сума якої перевищує 29 мільярдів гривень.

Уряд України 18 грудня 2016 року ухвалив рішення про націоналізацію «Приватбанку» і влив у його капітал понад 155 мільярдів гривень.