«Потужне досьє»: що знайшли у файлах FinCEN на українських олігархів, чиновників і президентів

Тисячі проаналізованих документів і майже два роки роботи – файли FinCEN показують, як великі світові банки допомагали переміщати і приховувати брудні гроші. У розслідуванні, над яким працювали журналісти з 88 країн, також фігурують імена українських олігархів і політиків.

У файлах FinCEN, які журналісти оприлюднили 20 вересня, йдеться про транзакції на суму близько 2 трильйонів доларів, які були здійснені у період з 1999 до 2017 років. Документи показують, як великі банки, включаючи JP Morgan і Deutsche Bank, фактично допомагали кримінальним мережам по всьому світі переміщати і приховувати гроші.

При цьому, наголошують розслідувачі, згадки в документах FinCEN – Мережі боротьби з фінансовими злочинами Міністерства фінансів США, до якої банки, що діють у цій країні, зобов’язані подавати дані про підозрілі банківські операції, – зовсім не означає, що в них ідеться про доведені правопорушення – це лише підозри.

Які українці «під прицілом»?

«FinCEN зібрав потужне досьє на українських олігархів, Дмитра Фірташа, Ігоря Коломойського, Ріната Ахметова і Петра Порошенка», – повідомила в коментарі Радіо Свобода журналістка-розслідувачка Тетяна Козирєва. Вона була серед тих, хто працював від України над розслідуванням Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів (ICIJ), який досліджував документи, отримані американським інтернет-виданням Buzzfeed News.

«Щодо Фірташа, як ми знаємо, в США уже є обвинувачення, по Коломойському все ще йдуть певні слідчі дії. Коли американські прокурори і слідчі відкриють справи проти Ахметова і Порошенка – питання часу», – вважає Козирєва. Щоправда, за публікаціями журналістів, які дослідили досьє, щодо Порошенка йдеться не про нього самого, а про належний йому «Міжнародний інвестиційний банк», через який була здійснена частина підозрілих українських операцій – 81 з 489.

Серед тих, хто потрапив «під приціл» FinCEN, – також колишній президент Віктор Янукович, тодішній голова його адміністрації Андрій Клюєв, чи бізнесмен Сергій Курченко, якого називали «гаманцем Януковича».

Козирєва повідомила Радіо Свобода, що детальніша інформація про цих осіб публікуватиметься протягом наступних кількох днів – разом із їхніми реакціями.

Балтійський центр журналістських розслідувань Re:Baltica із посиланням на FinCEN також повідомляє, що Янукович, Курченко, а ще Фірташ і експрем’єр-міністр України, лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко могли користувалися послугами латвійських банків із метою виведення або відмивання коштів.

Скільки грошей пройшло через українські банки?

На інтерактивній мапі FinCEN Files на сайті Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів (ICIJ) можна побачити, що через українські рахунки було надіслано і отримано 489 «підозрілих» трансакцій на загальну суму в 470 мільйонів доларів США.

У списку згаданих українських банків, через які проходили такі підозрілі операції, можна знайти кілька десятків установ. Серед них «Приватбанк», який раніше належав українському олігархові Ігорю Коломойському, перш ніж був націоналізований, збанкрутілий «Надра банк» Дмитра Фірташа, а також «Перший міжнародний банк» олігарха Ріната Ахметова.

«Український олігарх Дмитро Фірташ і підконтрольні йому компанії просунули мільярди доларів через світову фінансову систему, великі американські й британські банки», – мовиться в статті Козирєвої під назвою «FinCEN Files – вирок українським олігархам» на сайті інтернет-видання «Українська правда». Журналістка повідомила, що у серпні 2008 року компанія Фірташа «Bothli Trade AG надіслала 78 101 доларів США на рахунки Періясамі Сандералінгама, який допоміг Фірташу підкупити індійських чиновників, згаданих у обвинуваченні уряду США».

Також є дані про те, що Bank of New York Mellon у період із 2012 по 2017 рік звернув увагу американських правоохоронних органів на 263 мільйони доларів підозрілих транзакцій компаній, підконтрольних Коломойському, повідомила Козирєва. Зокрема, мова йде про британську компанію Claresholm Marketing Ltd, яка посідала центральне місце в схемі відмивання грошей Коломойського із «Приватбанку» протягом 2006–2016 років.

Deutsche Bank, у свою чергу, повідомляв FinCEN про фінансові операції «Міжнародних авіаліній України» (МАУ), одним із головних акціонерів яких є Коломойський, на суму у 215 мільйонів доларів США, повідомила журналістка. В одному зі звітів чотирирічної давнини німецький банк навіть заявив про намір припинити відносини з МАУ.

Козирєва також повідомила, що три роки тому JPMorgan Chase у звіті для FinCEN повідомляв про 230 мільйонів доларів США підозрілих трансакцій компанії Андрія Клюєва NoviRex Sales LLP, що оплачувала політичні консультації для Партії регіонів від колишнього голови передвиборчої кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта.

І що їм тепер буде?

Це лише питання часу, коли саме Міністерство юстиції США пред’явить фігурантам репортів FinCEN обвинувачення, як це свого часу трапилося із Манафортом, сказала Козирєва в коментарі Радіо Свобода.

В ICIJ вказується, що дані відображають підозрілу діяльність, зазначену банками, і не обов’язково свідчать про неправомірні дії.

Що за файли FinCEN?

FinCEN, або Financial Crimes Enforcement Network, – це спеціальний підрозділ боротьби з фінансовими злочинами у складі Міністерства фінансів США. Він займається боротьбою з відмиванням грошей, боротьбою з фінансуванням тероризму й іншими фінансовими злочинами, пояснюють журналісти BuzzFeed.

Файли FinCEN отримали журналісти Buzzfeed і передали їх Міжнародному консорціумові журналістів-розслідувачів (ICIJ). Тисячі документів вивчали журналісти більш ніж зі 100 новинних організацій у 88 країнах протягом майже двох років.

До групи документів FinCEN входять Звіти про підозрілу діяльність (SAR), датовані періодом із 1999 по 2017 роки. Банки подають ці звіти до FinCEN, коли мають перестороги щодо легальності трансакції.

Список причин, через які можна потрапити у поле зору фінансової розвідки США, дуже довгий, зауважує журналістка Тетяна Козирєва і додає, що FinCEN тривалий час був залучений до пошуку і повернення активів «сім’ї Януковича», тому у FinCEN Files чимало інформації про Януковича і його найближчих соратників, представників його уряду і адміністрації.

«Це і брати Клюєви, і Курченко. Більшість знахідок передали в Україну. Як ними скористалися – риторичне запитання», – говорить Козирєва.

Видання BuzzFeed повідомило, що такі банки, як JPMorgan Chase, HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank і Bank of New York Mellon, навіть після того, як вони були притягнуті до відповідальності або штрафу за фінансові порушення, продовжували переказувати гроші для підозрюваних злочинців.

«Сьогодні файли FinCEN – це тисячі «звітів про підозрілу діяльність» та інших урядових документів США, які пропонують безпрецедентний погляд на світову фінансову корупцію, банки, що її дозволяють, і урядові установи, які спостерігають за її зростанням», – мовиться у розслідуванні Buzzfeed.

Чому це важливо?

Проблема відмивання грошей – це не лише дані, які можуть зацікавити правоохоронні органи й розслідувачів.

«Відмивання грошей – це злочин, що робить можливим інші злочини. Це може прискорити економічну нерівність, спустошити державні скарбниці, підірвати демократію й дестабілізувати держави – і банки відіграють ключову роль», – пояснюють розслідувачі BuzzFeed.

Співавторка розслідування Тетяна Козирєва наголосила, що проєкт FinCEN Files не просто вказав на фігурантів відмивання грошей – він простежив роль державного нагляду, аудиторів і банків у приховуванні за кордоном грошей, викрадених з державних скарбниць, отриманих через продаж наркотиків чи незаконний видобуток золота.

Чим відрізняється цей витік від попередніх?

Дані FinCEN – не перший такий витік документів.

Попередній, наприклад, містив документи двох офшорних юридичних і корпоративних постачальників послуг Appleby й Estera у 2017 році. Відомі як «Райські папери», документи розкрили офшорні фінансові відносини політиків (в тому числі мера Одеси Геннадія Труханова, що він заперечував), знаменитостей і керівників підприємств. За рік до цього світ дізнався про так звані «Панамські папери» – коли документи юридичної компанії Mossack Fonseca пролили світло на офшори заможних людей із різних держав світу.

В ситуації з FinCEN, на відміну від попередніх, мова йде про документи, надані не фірмами, а банками різних держав.

«Величезна кількість секретних державних документів вперше показує, як велетні західних банківських операцій переказують трильйони доларів підозрілими операціями, збагачуючи себе і своїх акціонерів, полегшуючи роботу терористів, клептократів і наркобаронів», – мовиться у вступі до розслідування Buzzfeed.

Питання у тім, чому банки зробили можливим такий рух грошей.

«Файли FinCEN викривають основоположну правду сучасної епохи: мережі, через які брудні гроші рухаються світом, стали життєво важливими артеріями глобальної економіки. Вони дозволили тіньовій системі стати такою широкою і неконтрольованою, що вона перетворилася на невід’ємну частину так званої легальної економіки», – підсумовують у висновках Buzzfeed News.

Медіа, що працюють над документами FinCEN, планують найближчими днями опублікувати більше статей про те, хто ще стоїть за підозрілими фінансовими потоками, а також надати більше детальні дані про згаданих вище українців.