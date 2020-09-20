Світові банки здійснили підозрілі транзакції на 2 трильйони доларів за 20 років – розслідування

Світові банки здійснили транзакції на понад 2 трильйони доларів протягом останніх 20 років, які, на їхні думку, є підозрілими. Про це свідчить нова доповідь Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів (ICIJ), оприлюднена 20 вересня.

Звіт порушує питання про те, чи достатньо роблять фінансові установи та уряди, щоб припинити відтік грошей незаконного походження. Документ базований на тисячах документів Міністерства фінансів Сполучених Штатів, яке розслідує відмивання коштів.

Документи показують, як великі західні банки, в тому числі JPMorgan та Deutsche Bank, допомагали злочинним мережам у всьому світі, в тому числі з колишнього Радянського Союзу, передавати та приховувати гроші.

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2 100 документів з Мережі протидії фінансовим злочинам (FinCEN) потрапили в розпорядження журналістів Buzzfeed. Згодом вони поділилися ними з понад 400 репортерами по всьому світу для подальшого розслідування.

До групи документів FinCEN входять Звіти про підозрілу діяльність (SARS), датовані періодом з 1999 по 2017 роки. Банки подають ці звіти до FinCEN, коли мають перестороги щодо легальності транзакції.

За даними ICIJ, у половині звітів FinCEN, отриманих BuzzFeed, банки не мали інформації щодо однієї чи більше організацій, пов’язаних із переказом, що могло свідчити про неналежне виконання зобов’язань фінансовими установами.

Минулого року банки по всьому світу подали понад 2 мільйони звітів SARS. Аналітики зазначають, що FinCEN, в якому працює 333 співробітники, не має достатньо людей та фінансування для боротьби з корупцією.

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Документи, поміж іншого, показують що 11 мільярдів доларів підозрілих транзакцій надходили до Росії та з неї протягом двох десятиліть, тоді як 470 мільйонів доларів надходили в Україну та назад.

Медіа, які працюють над документами FinCEN, найближчими днями планують опублікувати більше матеріалів про те, хто ще стояв за підозрілими фінансовими потоками.

Дані FinCEN – це щонайменше п’ятий великий витік даних про глобальну корупцію за останні шість років. Попередній містив документи двох офшорних юридичних та корпоративних постачальників послуг Appleby та Estera у 2017 році.

Ці документи стали відомі як «Райські папери» і розкрили офшорні фінансові відносини політиків (в тому числі мера Одеси Геннадія Труханова, що він спростовував), знаменитостей та керівників підприємств.