Українці «на Багамах». Опубліковані сотні тисяч документів про офшорні фірми на Багамських островах

Чотириста тисяч документів із реєстру юридичних осіб Багамських островів потрапили у публічний доступ. Великий масив даних охоплює інформацію стосовно громадян понад 100 країн, які звертались до цієї юрисдикції у Карибському басейні для реєстрації тут свого бізнесу. Ця острівна держава – одна з найвідоміших у світі офшорних зон.

За публікацією даних стоїть ініціатива Distributed Denial of Secrets, скорочено – DDoS. Одні з її засновників – американські журналісти Емма Бест і Лоракс Хорн​, решта команди – анонімні технічні спеціалісти та інтернет-активісти. На сайті проєкту, спрямованого на боротьбу з секретністю, опублікована вже низка подібних витоків.

«Багамські файли» потрапили у публічний простір в середині травня. На базі цих документів вже опублікувало розслідування німецьке видання Spiegel, яке розповіло про офшорні таємниці відомих німців – колишньої легенди футболу Уве Зеелера, власників частки в компанії BMW тощо.

«Українська частина» багамського архіву містить дані про майже 60 фірм. Більшість із них засновані українцями, які не мають стосунку до сфери управління державою, та є здебільшого малопублічними бізнесменами. Але низка прізвищ усе ж звертають на себе увагу.

Ексзаступник міністра, олігарх, кадровий дипломат, колишній народний депутат – неповний перелік відомих навколополітичних діячів, які з тих чи інших причин, як виявилось, реєстрували свій бізнес у багамській офшорній зоні.

У 2016 році Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів (ICIJ) вже оприлюднював так зване Багамське досьє (Bahamas Leaks) – великий обсяг даних із реєстру юридичних осіб Багамських островів. Але публічний інтерфейс бази даних ICIJ не містив документів – вони не були викладені в публічний доступ. У консорціумі пояснювали, що це зроблено з міркувань захисту персональних даних.

На відміну від консорціуму ICIJ активісти DDoS пішли далі і виклали повний архів документів. Співзасновниця проєкту Емма Бест також розповіла Радіо Свобода, що викладений архів містить більшу кількість даних, ніж Bahamas Leaks, а деякі дані стосуються свіжішого періоду – до 2018 року.

Журналісти «Схем» проаналізували – хто з навколополітичних діячів «засвітився» у багамських файлах та про що це може свідчити.

«Одеські»: бізнесмен, заступник міністра, народний депутат

Серед директорів і секретарів багамської компанії Real Estate Holding Ltd у документах значаться виключно одесити. Відповідно до опублікованих даних, її засновниками станом на 2014 рік були: Борис Коган, Борис Колісниченко, Юрій Махлайчук, Ігор та Олександр Урбанські та жінка на прізвище О. Богдан. Що про них відомо?

Борис Коган – одеський бізнесмен, якому місцеві ЗМІ приписували міжнародну торгівлю зброєю та купівлю яхти у спадкоємців російського олігарха Бориса Березовського. Борис Коган був акціонером та членом правління компанії «РТ-Логістика», 51% акцій якої належить державі Росія. У жовтні 2017 року низка новинних сайтів із посиланням на джерела в оточенні підприємця поширили повідомлення про смерть Бориса Когана через проблеми із серцем.

В опублікованих документах навпроти партнера Бориса Когана по багамській компанії Ігоря Урбанського є примітка «Government post – PEP» (державна посада – публічний діяч). І не випадково. Ігор Анатолійович Урбанський у 2006 році був обраний народним депутатом України п'ятого скликання від Соціалістичної партії, обіймав посаду першого заступника голови комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки. А з грудня 2007 року по липень 2009-го Ігор Урбанський працював заступником міністра транспорту та зв'язку Йосипа Вінського.

У документах Real Estate Holding Ltd фігурує і син Ігоря Урбанського Олександр. Він – теж політик, у 2014 році переміг на 143-му окрузі на Одещині та став народним депутатом восьмого скликання.

Запам'ятався своєю декларацією – разом із братом Анатолієм (на той час був головою обласної ради Одещини) у серпні 2017 року вони купили криптовалюти (біткойн-кеш) на 73 мільйони гривень. У травні 2019 року поліція Одещини повідомляла, що в народного депутата Урбанського стріляли через конфлікт із директором готелю, де він перебував. Зараз Олександр Урбанський – голова благодійного фонду «Придунав'є», а на 143-му окрузі на останніх виборах до Верховної Ради переміг брат Олександра Анатолій Урбанський. Він член депутатської групи «За майбутнє».

Платформа YouControl виокремлює умовну групу «Група родини Урбанських», куди входить Ігор, Олександр та Анатолій Урбанські. До сфери їхнього впливу входять ТОВ «Судноремонтне підприємство «Дунайсудносервіс», ПрАТ «Порт «Дунайсудносервіс», ТОВ «Праймтранспорт», ТОВ «Рівертранссервіс» та інші.

«Схемам» вдалося поспілкуватися з Ігорем Урбанським. Він заявив, що Real Estate Holding Ltd – давня компанія, і опублікована інформація вже не актуальна. А також пояснив необхідність відкриття компаній в офшорній зоні.

«Якщо ми займаємося судноплавством, то практично весь флот знаходиться у так званих офшорних зонах. Чому? Тому що дуже часто бувають неприємності з суднами – посадка на мілину, зіткнення. Така, взагалі-то існує практика. Навіщо ми так робили? Для того, щоб ви зрозуміли, мені треба прочитати лекцію. One ship – one company (один корабель – одна компанія) – це той варіант, який почався ще з післявоєнних часів. Тому що флот почав масово наростати, і аварії на танкерних флотах – це велика проблема. І пароплави потрібно було страхувати. А знайти страхову компанію, яка б застрахувала всю компанію, в якої 100 танкерів, було практично неможливо. Я знаю, що всі компанії, наприклад, у Німеччині – офшорні, тобто всі пароплави в офшорах реєструються. Зараз, під час кризи, компанії банкрутяться, але з урахуванням того, що пароходи в офшорах, вони навіть не зупиняються. Просто їх передають в управління іншої компанії», – заявив Ігор Урбанський.

«Золоті ворота» Ківалова, Ківана і Ко

Багамську компанію Golden Gate Bay Limited можна знайти в українському реєстрі юридичних осіб. Там вона виступає засновником низки компаній, так чи інакше асоційованих із скандально відомим ексголовою Центрвиборчкому і екснародним депутатом Сергієм Ківаловим. Це Міжнародний гуманітарний університет, Міжнародний університет, ТОВ «Трк «Академія».

Попри те, що відомостей про власників багамських компаній не можна отримати всім охочим з багамського реєстру, українське законодавство зобов'язує власників ці відомості розкривати. Відтак зараз в офіційному українському реєстрі йдеться, що власником багамської Golden Gate Bay Limited є однойменна компанія, зареєстрована в Астані, в Казахстані. Але так було не завжди.

Витік документів із багамського реєстру дозволив побачити документи, які вказують, хто мав прямий стосунок до Golden Gate Bay Limited із українців.

У розділі «Register of Directors» фігурують: сам Сергій Ківалов, Захарія Ківан, Аднан Ківан та Ірина Орехова.

Аднан Ківан – бізнесмен сирійського походження, одеський забудовник та власник англомовного видання KyivPost і одеського «7 каналу».

Основний бізнес – будівництво. Компанія Kadorr group, яка належить родині Аднана Ківана, побудувала понад 40 житлових комплексів в Одесі і в Києві, в тому числі порушуючи норми будівництва в історичних районах. Під час акцій проти таких забудов до місцевих жителів та активістів застосовувалась фізична сила. У липні 2016-го разом із президентом Петром Порошенком подарував сім квартир військовим морякам у новобудовах своєї компанії. Ківан фігурує в оприлюдненій базі як директор іще однієї багамської компанії – Tafas Company Limited.

Ірина Орехова – не чужа для Сергія Ківалова особа. Вона є керівницею київської організації Української морської партії, лідером якої є сам Ківалов. Окрім того, за даними видання «Наші гроші», Орехова була власницею знаменитого «замку Ківалова» на узбережжі Одеси.

Нещодавно Ірина Орехова стала співфігуранткою розслідування програми «Схеми» про експрокурора Сергія Нечипоренка, якого затримали на отриманні 150 тисяч доларів за, за версією слідства, закриття кримінального провадження.

Ірина Орехова – колишня дружина прокурора Сергія Нечипоренка. Однак розірвання шлюбу, швидше за все, було фіктивним. Внаслідок розподілу майна вона отримала левову частку коштовного майна і автопарк. Це виглядає як спроба вивести і зберегти численне майно родини в Україні і за кордоном після затримання прокурора.

Сергій Ківалов відмовився спілкуватися із журналістами, на запитання в месенджері не відповів.

«Схеми» надіслали запит із запитаннями до Аднана Ківана у Kadorr group – компанію, лідером і засновником якої є бізнесмен. Відповіді на час публікації матеріалу журналісти не отримали.

Олігарх, дипломат і керівник «Укрспирту»

Ховав свою компанію на Багамах і бізнесмен та народний депутат 3, 4, 5 і 6-го скликань Верховної Ради Костянтин Жеваго. Минулоріч журнал Forbes вніс його до списку найбагатших людей світу. Нині Жеваго перебуває в розшуковій базі Міністерства внутрішніх справ України як особа, що переховується від органів влади. Йому інкримінують привласнення чужого майна в особливо великих розмірах та відмивання доходів в особливо великих розмірах (статті 191 та 209 Кримінального кодексу).

Відповідно до опублікованих даних, Костянтин Жеваго значився одноосібним директором компанії Pharma Distributing corp.

У пресслужбі бізнесмена повідомили, що це компанія «із минулого життя», інформація вже давно не актуальна, і Pharma Distributing corp. займалася дистрибуцією медичних препаратів на території Латинської Америки.

Фігурує у документах Багамських островів і Арсеній Положій. Як директор компанії Ditel Inc. станом на 2012 рік. У листопаді 2010 року президент Віктор Янукович включив Положія до делегації України для участі у переговорах із Європейською комісією стосовно внесення змін до Угоди між Україною та європейським співтовариством про спрощення оформлення віз. У розпорядженні значиться, що Арсеній Положій працював начальником відділу консульсько-правових питань Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України. В 2012 році Положію дозволили адвокатську практику в Києві. Зараз Положій займається дослідженням конкурентоспроможності українського бізнесу спільно з USAID.

«Схеми» намагалися отримати коментар Арсенія Положія щодо багамської фірми – але на час виходу матеріалу він так і не відповів.

Фігурує як директор і президент багамської компанії Drink Inc. в опублікованих архівникх документах Сергій Блескун.

Сергій Блескун – нинішній очільник державного підприємства «Укрспирт», погоджений на призначення виконувача обов'язків директора «Укрспирту» прем'єром Олексієм Гончаруком у жовтні 2019 року. У 2016-му він же був заступником керівника ДП «Укрспирт».

Багамська Drinks Inc. з початку 2000-х є засновником дочірнього підприємства «Дрінкс Україна», яка випускає соки торгової марки «Смак».

Пресслужба ДП «Укрспирт» надіслала таке пояснення: «19 років тому, у березні 2001 року Сергій Блескун був прийнятий на посаду комерційного директора ДП «БКС-Соки», яке входило в групу компаній Drinks Inc. У липні ДП «БКС-Соки» було перейменовано в ДП «Напої». У 2002-му Блескун переведений на посаду директора і у вересні 2002-го був звільнений за власним бажанням. Сергій Валерійович працював виключно в Україні, зокрема на Ніжинському заводі».

Реєструвати фірми в офшорних юрисдикціях – це не злочин. Це світова практика, яка склалась із низки причин. Для когось це – питання зручного структурування свого бізнесу, багатьох принаджує розвинутий сервіс на «офшорах» – зареєструвати фірму тут зазвичай швидко, адмініструвати – просто. Найбільших же магнітів два – низьке оподаткування та можливість зберегти повну анонімність.

В останні роки відбулась ціла низка масових витоків даних із офшорних юрисдикцій – Offshore Leaks, Bahamas Leaks, Panama Papers, Paradise Papers та інших.

Представники ініціативи Distributed Denial of Secrets, які у травні оприлюднили великий масив документів із Багамських островів, також запросили до роботи над документами журналістів-розслідувачів, частина історій вже публікується на сайті European Investigative Collaborations.

«Попри всі політичні спроби припинити нищівні податкові практики, попри глобальну боротьбу з офшорними податковими юрисдикціями, уважний аналіз непрозорих реєстрів компаній, таких як на Багамських островах, показує, що заможні люди продовжують приховувати свої активи. Також помітно, як змінилися методи реєстрації компаній за роки, і що ухилення від сплати податків все ще становить величезну проблему для регулюючих органів», – зазначають в описі публікацій на базі «багамських файлів», зібраних в одному проєкті під назвою Tax Evader Radar.