В Одеській області стріляли в народного депутата – поліція

В Овідіопольському районі Одеської області стріляли в народного депутата, повідомила поліція регіону.

За даними правоохоронців, народний депутат поранений у ногу під час конфлікту з директором готелю, де він перебував у приватних справах. На місці вилучили кілька гільз від «пристрою травматичної дії».

Директора готелю затримали, йому інкримінують хуліганство. Під час обшуку в нього вилучили ще кілька одиниць незареєстрованої зброї. Поліцейські заявляють, що відкриють кримінальне провадження за статтею 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Голова Одеської обласної ради та брат народного депутата Олександра Урбанського Анатолій розповів виданню «Думская», що напад не пов’язаний із парламентською діяльністю.

«Брат заступився за свою дружину, до якої з образами чіплявся директор приватного готелю. Брат приїхав туди з дружиною на запрошення друзів. Постріл з травматичної зброї був здійснений у ногу, є проникаюче поранення», – заявив Анатолій Урбанський.

Його брат Олександр Урбанський у 2014 році був обраний по 143 виборчому округу в Одеській області, нині є членом фракції партії «Блок Петра Порошенка».