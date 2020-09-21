Близький до Путіна бізнесмен Ротенберг міг використовувати банк Barclays для обходу санкцій – ВВС

Близький до президента Росії Володимира Путіна бізнесмен Аркадій Ротенберг, ймовірно, міг використовувати банк Barclays в Лондоні для обходу американських і європейських санкцій, накладених на нього в 2014 році після анексії Криму. Про це повідомляє BBC із посиланням на документи підрозділу з боротьби із фінансовими злочинами (FinCEN) Міністерства фінансів США, які є в розпорядженні журналістів.

Йдеться, зокрема, про звіти стосовно підозрілих транзакцій, з яких випливає, що компанії, бенефіціаром яких, імовірно, є Ротенберг, використовували рахунки в банку Barklays.

Санкції щодо Ротенберга були запроваджені владою США і ЄС в 2014 році. Ротенберг був одним з перших росіян, включених Вашингтоном у санкційні списки, через кілька днів після анексії Криму. Західним банкам заборонено вести з ним будь-яку діяльність.

Як стверджує ВВС, в 2008 році Barclays відкрив рахунок компанії Advantage Alliance. З 2012 по 2016 рік компанія провела через цей рахунок близько 60 мільйонів фунтів стерлінгів (77,5 млн доларів). Багато з транзакцій були здійснені після введення санкцій.

У липні цього року Сенат США звинуватив родину Ротенбергів у тому, що вони таємно купують твори мистецтва, щоб ухилятися від санкцій. Однією з компаній, які брали участь у схемі, за даними сенаторів, була Advantage Alliance. Стверджується, що ця компанія фактично належить Аркадію Ротенбергу і була використана, зокрема, для покупки за 7,5 млн доларів полотна Рене Магрітта в червні 2014 року.

У 2016 році банк почав внутрішнє розслідування і закрив рахунок компанії. З документів, однак, випливає, що до 2017 року залишалися відкритими рахунки інших фірм, також, імовірно, пов’язаних з Ротенбергом, наприклад, Ayrton Development Limited. Сам банк Barclays згодом дійшов висновку, що російський бізнесмен є її власником.

«Ми вважаємо, що ми виконуємо всі зобов’язання, накладені на нас законом і регулюючими органами, включаючи ті, що стосуються санкцій США, – заявили у Barclays. Представники Ротенберга відповіли відмовою на прохання про коментар.

Документи FinCEN отримали журналісти Buzzfeed, які потім передали їх Міжнародному консорціуму журналістів-розслідувачів (ICIJ). Їх вивчали журналісти 88 країн. Загалом у файлах FinCEN йдеться про транзакції на суму близько 2 трильйонів доларів, які були здійснені в період з 1999-2017 років. Документи показують, як великі банки, включаючи JP Morgan і Deutsche Bank, допомагали кримінальним мережам по всьому світу переміщати і приховувати гроші. Медіа, що працюють над документами FinCEN, планують в найближчі дні опублікувати більше статей про те, хто іще стоїть за підозрілими фінансовими потоками.