У Мін’юсті США повідомили подробиці справи проти Коломойського

Міністерство юстиції США оприлюднило своє повідомлення щодо нової справи проти українського олігарха Ігоря Коломойського, про яку раніше повідомляло агентство Reuters.

Ідеться про вже третій цивільний позов проти Коломойського і його партнера Геннадія Боголюбова, який Мін’юст США подав до суду щодо конфіскації належних їм об’єктів нерухомості. У США їх підозрюють у тому, що ці об’єкти були придбані за кошти, незаконно виведені з українського «Приватбанку», співвласниками якого в той час були обидва обвинувачені.

Зокрема, нинішню справу щодо нерухомості в Клівленді в штаті Огайо розслідує Клівлендський відділ Федерального бюро розслідувань США за підтримки міжнародного антикорупційного підрозділу ФБР, управління кримінальних розслідувань податкової служби США та митної і прикордонної служб США. Значну допомогу в розслідуванні надало управління міжнародних відносин Міністерства юстиції.

«Ініціативу щодо відшкодування активів, захоплених клептократією, очолює група спеціалізованих прокурорів підрозділу відмивання грошей та вилучення майна кримінального відділу у партнерстві з федеральними правоохоронними органами, а часто і з офісами прокурорів США, з метою конфіскації корупційних доходів іноземних посадовців, і, де доцільно, використовування цих віднайдених активів на користь людям, яким заподіяно шкоду через ці корупційні діяння та зловживання службовим становищем», – повідомили в Мін’юсті США.

У міністерстві також наголосили, що особи, які мають інформацію про можливі доходи від іноземної корупції, які перебувають у США або відмиваються в них, повинні зв’язатися з федеральними правоохоронними органами або надіслати електронне повідомлення на електронну адресу kleptocracy@usdoj.gov або на сайті https://tips.fbi.gov/ .

Як стало відомо раніше 31 грудня, Міністерство юстиції США подало попереднього дня до Окружного суду США у Південному окрузі Флориди цивільний позов про конфіскацію, стверджуючи, що комерційна нерухомість у Клівленді в штаті Огайо була придбана за рахунок коштів, виведених із «Приватбанку» в Україні в перебігу багатомільярдної оборудки з кредитами.

У Мін’юсті США нагадали, що в серпні 2020 року в Південному окрузі Флориди було подано два інші позови щодо майнового арешту нерухомості в Луїсвіллі в штаті Кентуккі і в Далласі в штаті Техас, у яких стверджувалося, що ця нерухомість також була придбана за рахунок коштів, виведених із «Приватбанку» в Україні. Як стверджується, усі три об’єкти підлягають конфіскації на підставі порушень федерального законодавства США про відмивання грошей.

У всіх трьох позовах ідеться про те, що Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, які володіли «Приватбанком», ошукали цей банк, заволодівши коштами на мільярди доларів. Вони отримували шахрайські позики і кредитні лінії приблизно з 2008 і по 2016 рік, коли схема була викрита, а банк був націоналізований Національним банком України. У позовах зазначається, що вони відмивали частину злочинних доходів, використовуючи безліч банківських рахунків компаній-посередників, головним чином у кіпрському відділенні «Приватбанку», а потім переказували кошти до Сполучених Штатів. Як зазначається и позові, позики рідко поверталися – хіба що для отримання ще більших шахрайських прибутків від подальших кредитних операцій.

Як зазначається и позовах, у США соратники Коломойського й Боголюбова, Мордехай Корф і Уріел Лейбер, працюючи з офісів у Маямі, створили мережу юридичних осіб, як правило, під назвами з варіаціями слова «Оптима», для подальшого відмивання незаконно привласнених коштів та інвестування їх. Вони придбали нерухомості й підприємств по всіх США на сотні мільйонів доларів, включаючи майно, що підлягає конфіскації: офісна вежа, відома як 55 Public Square у Клівленді, офісна вежа в Луїсвіллі, відома як PNC Plaza, і офісний парк у Далласі, відомий як колишня штаб-квартира CompuCom. Сукупна вартість будівель перевищує 60 мільйонів доларів, вважають у Мін’юсті США.

При цьому в повідомленні нагадано, що позов – це лише твердження, і всі обвинувачені вважаються невинуватими, доки у суді не буде доведено їхню провину поза обґрунтованим сумнівом.

4 серпня 2020 року Федеральне бюро розслідувань повідомило Радіо Свобода, що проводить обшуки в офісах компанії Optima в американських містах Клівленді і Маямі.

«Приватбанк» націоналізували в грудні 2016 року. У НБУ заявляли, що колишні співвласники завдали банкові збитків щонайменше на 5,5 мільярдів доларів. Коломойський назвав дані Нацбанку «маячнею».

21 травня 2019 року «Приватбанк» звернувся до Канцелярського суду американського штату Делавер із позовом про відшкодування збитків, яких, як вважає банк, він зазнав у результаті різних протиправних дій. Ці дії, вважає «Приватбанк», вчинені проти нього його колишніми власниками – Ігорем Коломойським і Геннадієм Боголюбовим, – а також їхніми наближеними особами Мордехаєм Корфом, Хаїмом Шошетом та Уріелом Лейбером і компаніями, зареєстрованими ними у США. Загалом у позові йдеться про «відмивання грошей» протягом майже 10 років загальним обсягом у 470 мільярдів доларів – тобто майже 13 річних бюджетів України.

«Приватбанк» у позовній заяві стверджує, що Коломойський і Боголюбов є бенефіціарними власниками або мають контроль у кількох фірмах, зареєстрованих у США. І ці компанії, мовиться в позові «Приватбанку», брали участь у відмиванні грошей, які виводились із «Приватбанку».

Загалом ідеться про десятки активів: феросплавні й металургійні заводи, комерційна нерухомість і готелі. Наприклад, завдяки грошам із «Приватбанку» одна з компаній, Optima Ventures, стала найбільшим власником комерційної нерухомості в американському місті Клівленді. Найбільше майна в Коломойського і Боголюбова «Приватбанк» виявив у штатах Огайо, Іллінойс і Техас.

Коломойський і Боголюбов заперечують звинувачення і стверджують, що купили об’єкти у США на гроші від продажу свого сталеливарного бізнесу.