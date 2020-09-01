Бюджет за вісім місяців 2020-го виконаний з дефіцитом 40 мільярдів – Мінфін

За період з січня по серпень 2020 року державний бюджет України виконаний із дефіцитом в обсязі 40 мільярдів гривень, повідомляє Міністерство фінансів на основі даних Державної казначейської служби.

«За січень-серпень 2020 року державний бюджет було виконано із дефіцитом у розмірі 40,0 мільярдів гривень, у тому числі загальний фонд – з дефіцитом у сумі 51 мільярд гривень, при розписі загального фонду звітного періоду у сумі 127,3 мільярдів гривень», – йдеться в повідомленні міністерства.

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За даними Держказначейства, за вісім місяців 2020 року видатки з загального фонду державного бюджету становили 646,6 мільярда гривень, тобто 87,4% від розпису за цей період. Фактичні запозичення уряду становили 378,2 мільярда, що дорівнює 92,3% від запланованих.

Зокрема Україна залучила 208 мільярдів (86,8% від запланованого) за рахунок розміщення облігацій внутрішньої державної позики.

Бюджет України 2020 року передбачав 1 095,58 мільярда гривень доходів і 1 182 мільярда видатків.