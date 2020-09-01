Освіта отримала 0 гривень із Фонду боротьби з COVID-19 – ексміністерка Новосад

Уся система освіти не отримала жодної копійки із Фонду боротьби з COVID-19, хоча навесні витрати на освіту заради фінансування цього фонду були скорочені на 5 мільярдів гривень, повідомила колишня міністерка освіти і науки Ганна Новосад.

«Тільки школа - це 443 тисячі педагогічних працівників (з них 70 000 пенсіонери), більш як 4 мільйони учнів. …Уряд чомусь не захотів виділити коштів для забезпечення заходів безпеки та матеріальної підтримки педагогів. Як виконати рекомендацію МОЗ/МОН про поділ класів, якщо кошти пораховані і видані на зарплату одного вчителя одного класу? Усьому засновники шкіл мають дати раду самі», – вказала Новосад у фейсбуці.

«Знаєте, що мене найбільше дивує в цьому всьому? Що не те, щоб шукали, шукали кошти і не знайшли. А те, що навіть не обговорювали», – додала колишня чиновниця.

Як ідеться в матеріалі Радіо Свобода «Куди пішли гроші з фонду боротьби COVID-19 і за що долати епідемію у майбутньому?», Міністерство охорони здоров’я надало рекомендації стосовно того, як мають працювати навчальні заклади в умовах епідемії.

«Правила, серед іншого, передбачають:



наявність масок,



серветок,



антисептиків,



термометрів у достатній кількості.

Проте, за які гроші купувати всі ці речі – до кінця не ясно. З одного боку, за законом, школи фінансуються з місцевих бюджетів. З іншого боку, усі ці витрати безпосередньо пов'язані з коронавірусом, на подолання наслідків якого уряд створив окремий фонд», – вказано в публікації.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов в інтерв’ю Радіо Свобода пояснив, чому частина грошей з Фонду боротьби з COVID-19 пішла на «Велике будівництво», так: «Це рішення Верховної Ради».

18 червня Верховна Рада України ухвалила у другому читанні та в цілому законопроект №3509, який передбачав, зокрема, перерозподіл грошей із Фонду боротьби з COVID-19 на ремонт і будівництво доріг та інших об’єктів інфраструктури.

Для фінансування заходів щодо боротьби з коронавірусом уряд створив окремий фонд розміром у майже 65 мільярдів гривень. Фонд боротьби з COVID-19 наповнювався шляхом урізання видатків на інші сфери. Найбільше «порізали» фінансування освітніх, культурних та спортивних проєктів. Частину фінансування також забрали з фонду регіонального розвитку, фонду енергоефективності, Верховного та Конституційного судів тощо.

На початку червня стало відомо, що з «ковідного» фонду витратили близько 30 мільярдів гривень, тобто менше половини. Решту – а це 35 мільярдів – уряд спрямував на «Велике будівництво» доріг та інших об’єктів інфраструктури.

На сайті Міністерства освіти і науки останньою новиною, присвяченою організації навачального процесу за умов поширення коронавірусної інфекції, є така: «Школо, ми готові»: МОН та ЮНІСЕФ запускають кампанію про безпечне навчання під час пандемії». У повідомленні не йдеться про фінасування заходів безпеки, а метою кампанії є «проінформувати вчителів і адміністраторів шкіл, учнів та батьків про правила та умови безпечного навчання в умовах пандемії COVID-19 у навчальному році 2020/2021».