Степанов: на уроках можна не користуватися масками

Діти можуть навчатися навіть за умов, коли в Україні зростає число хворих на нову коронавірусну інфекцію, розповів в інтерв’ю Радіо Свобода міністр охорони здоров’я Максим Степанов

«Ми вважаємо, що діти за умови дотримання тих правил, які встановлені, можуть спокійно навчатися, ходити до школи. Ми достатньо чітко прописали ці правила. Наприклад, діти з 1-го по 4 клас – не потрібно обов’язкового носіння масок у школах… По-перше, складніше їх одягнути в маску, особливо маленьку дитину. По-друге, вони мають зовсім інший відсоток захворюваності, вони набагато менше хворіють. Знову ж таки, щоб поєднати нормальне життя, з одного боку, а з іншого – безпечні умови навчання, то ми дійшли такого висновку», – вказав міністр.

Водночас, за словами Максима Степанова, учні повинні дотримуватися дистанції «максимально, як тільки це можливо».

«На уроках можна не користуватися масками, лише коли вони виходять на перерву. І просто батьки, заради здоров’я своєї дитини, щоб вона не захворіла, – покладіть їй масочку», – нваголосив міністр охорони здоров’я.

В Україні 29 серпня повідомили, що оновлений черговий рекорд за числом нових виявлених хворих на COVID-19. За минулу добу, 28 серпня, в Україні зафіксовано 2481 випадок захворювання на коронавірусну інфекцію, 41 людина померла, 1055 пацієнтів одужали, свідчать дані РНБО.

Найбільше нових випадків виявлено у Києві – 265. 247 випадків діагностовано в Харківській області, 227 – у Тернопільській, 190 – у Львівській, 182 – в Івано-Франківській.

Це другий поспіль день рекордних показників – 28 серпня в Україні повідомляли про зафіксовані 27 серпня 2 438 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу, 48 хворих померли, 866 людини одужали.

Кабінет міністрів 26 серпня продовжив адаптивний карантин в Україні до 31 жовтня 2020 року, посиливши деякі обмеження.

Повністю інтерв‘ю міністра охорони здоров'я України Максима Степанова читайте на сайті Радіо Свобода 29 серпня після 18:00.