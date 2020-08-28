Добовий приріст хворих на COVID-19 наблизився до майже 2,5 тисяч – РНБО

В Україні станом на ранок п’ятниці виявлено 2438 нових хворих на COVID-19 за минулу добу, при цьому 48 людей померли, одужали – 866, свідчать дані Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Загалом кількість інфікованих становить 114 497 осіб, померли з початку пандемії 2451 хворих, одужали понад 55 тисяч.

У світі, за даними Університету Джонса Гопкінса, кількість інфікованих COVID-19 перевищила 24,4 мільйона, померли понад 831 тисяча людей, одужали майже 16 мільйонів.​