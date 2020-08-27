Посилення карантину: Україна без паломників, іноземних туристів, нічних клубів

Кабінет міністрів України продовжив карантин на два місяці й посилив його – через зростання кількості хворих на СOVID-19. Зокрема, уряд закрив кордони для іноземців і водночас обмежив культурні й розважальні заходи, що вже викликало протести підприємців із цих галузей. Таке посилення карантину не матиме помітного ефекту для стримування пандемії, водночас воно відправить у нокаут окремі галузі і послабить українську економіку загалом, наголошують експерти і представники туристичного бізнесу, з якими поспілкувалося Радіо Свобода.

Адаптивний карантин в Україні продовжили до 31 жовтня і додали до нього нові обмеження, мовиться в рішенні уряду від 26 серпня. Це викликане збільшення випадків зараженням коронавірусом в Україні, пояснив прем’єр Денис Шмигаль.

«Збільшення захворюваності в останні тижні змушує нас діяти більш рішуче. Сьогодні на засіданні ми розглянемо питання про продовження карантину на два місяці. Обмеження і зонування територій за кольорами діятимуть щонайменше до 1 листопада. До 31 жовтня ми продовжимо карантин», – заявив прем’єр-міністр.

Зі свого боку, міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов перерахував додаткові обмеження, які тепер діятимуть в усій Україні, навіть на територіях із більш стабільною епідемічною ситуацією – в так званих «зелених зонах».

Уряд заборонив:

Проведення дискотек;

Роботу розважальних закладів (нічних клубів);

Діяльність громадського харчування, яка поєднується з організацію дозвілля;

Роботу після 24-ї й до 7-ї години ресторанів, кафе, барів, їдалень тощо, крім адресної доставки замовлень і роботи на винос;

Концерти, окрім тих, що проводяться закладами культури, для яких концертна діяльність є основною.

Іще одне обмеження – заборона на в’їзд до України іноземців із 29 серпня і по 28 вересня.

За словами представників уряду, ці зміни ухвалені, але набудуть чинності після публікації. Відтак формулювання цих обмежень можуть змінитися.

«Ми її (постанову) зараз доопрацьовуємо з урахуванням зауважень (членів уряду), вона вступає в дію з суботи, 29 серпня цього року», – пояснив прем’єр Шмигаль.

За проєктом рішення уряду, громадянам на місяць забороняють в’їжджати до України.

За кількома винятками:

Іноземці, які їдуть через Україну транзитом і мають документи, що підтверджують виїзд протягом двох діб;

Ті, хто навчаються в Україні;

Іноземці, які проходять військову службу в ЗСУ;

Ті, хто постійно проживає на території України і має належну посвідку;

Біженці або особи, які потребують додаткового захисту;

Працівники дипломатичних представництв і консульських установ іноземних держав;

Працівники представництв офіційних міжнародних місій і організацій, акредитованих в Україні, і члени їхніх сімей;

Особи, які прибувають на запрошення МЗС України.

У переліку іноземців, яким можна буде в’їжджати до України, немає ні туристів, ні паломників. Відтак до України, ймовірно, не потраплять хасиди, які щороку прибувають до міста Умань Черкаської області на свято Рош-га-Шана – відзначення юдейського Нового року, нині вже 5781-го, яке триватиме цього року з 18 по 20 вересня.

Частина хасидів відвідує, окрім Умані, й інші українські туристичні цікавинки. Тож обмеження для туристів і паломників створює проблеми українській туристичній галузі, представники якої анонсували на 28 серпня протест проти посилення карантину під Кабінетом міністрів.

Того ж дня планують провести свій антиурядовий протест представники нічних клубів, пабів і схожих закладів, роботу яких обмежили нові правила карантину.

Посилення карантину знищить цілі галузі – туроператор

Із весни 2020 року рішення українського уряду щодо протидії пандемії є невиваженими: вони не дали змогу приборкати поширення коронавірусу в Україні, а водночас призвели до колапсу цілих галузей економіки, визнає в коментарі Радіо Свобода голова Асоціації чорнобильських туроператорів, директор компанії «Чорнобиль Тур» Ярослав Ємельяненко. Особливу його тривогу викликає заборона на в’їзд іноземців, які забезпечують прибуток для української туристичної галузі і сфери гостинності загалом.

Було ухвалено багато невиважених рішень, які призвели до повного занепаду цілих галузей бізнесу

«Я розумію, що людство вперше постало перед вірусом такого плану. І під час цього «локдауну» було ухвалено багато невиважених рішень, які призвели до повного занепаду цілих галузей бізнесу. Але частина бізнесу вижила. Всі ці місяці ми (чорнобильські туроператори) відновлюємося. Ми досі є збитковими, витрачаємо ресурси попередніх років, і наступного місяця мали нарешті вийти на нуль. Паралельно ми вели дуже велику роботу, щоб заохочувати іноземних туристів їхати до України. Ми переконували, що в нас безпечна країна, що ми подбаємо про все, і немає потреби перейматися. І вся ця робота на майбутнє – летить коту під хвіст… Лише цей тонкий прошарок іноземних туристів забезпечував нам прибутковість. Тоді як українська аудиторія переважно є збитковою, окрім випадків, коли її залучають у дуже великих обсягах. Тому закриття кордонів – просто нищівний удар для всієї індустрії гостинності: від таксі й ресторанів до івент-агенцій і туристичних організацій», – пояснює туроператор.

Він припускає, що дійсною причиною закриття кордону для іноземців є очікуваний приїзд паломників-хасидів до України, які їдуть переважно з країн із підвищеною епідемічною небезпекою і перебування яких уряд виявився нездатним впорядкувати.

«Хасиди мали приїздити на своє свято до Умані, а також паралельно – в Чорнобиль. За відсутності можливості впорядкувати їхній приїзд і небажання погіршити стосунки з Ізраїлем в уряді вирішили закрити кордони для всіх і зробити повний «локдаун», – вважає він.

За словами Ємельяненка, в нього і в інших туроператорів, які спеціалізуються на подорожах іноземців до України, коштів вистачить не більше ніж на місяць, після цього їм доведеться вдаватися до масових звільнень працівників і до згортання свого бізнесу. Відтак представники туристичного бізнесу готуються вийти на протест уже 28 серпня.

Обмеження уряду нашкодять економіці, потрібні інші способи стримування хвороби – експерти

Конкретні кроки українського уряду для посилення карантину погіршать ситуацію в українській економіці, відтак треба шукати інші способи стримування пандемії і зважати на досвід тих західних країн, чия економіка менше постраждала, стверджує в коментарі Радіо Свобода старший економіст аналітичного центру «CASE Україна» Володимир Дубровський.

Було б значно простіше вимагати на в’їзді довідку про тест на COVID-19

«Обмеження однозначно вплинуть погано. Але якщо говорити про Україну загалом, то я не думаю, що це буде такий самий жахливий шок, який країна пережила навесні, бо обмеження не такі великі, як раніше. Але вони негативно вплинуть на туристичну галузь, яка і без того не в найкращому стані. Частину обмежень запровадили, щоб попередити масове паломництво хасидів. Проте це вдарить по всіх ділових відрядженнях до України: наприклад, іноземні фахівці не зможуть приїхати і запустити куплене за кордоном обладнання. Тож закриття кордону є невиправданим. Було б значно простіше вимагати на в’їзді довідку про тест на COVID-19, це був би цілком адекватний крок», – вважає економіст.

Що ж до захисту українців від хвороби, найкращою стратегією він вважає захист саме літніх людей і хронічних хворих, тоді як молодші українці перехворіли б переважно безсимптомно, каже Дубровський, посилаючись на медичну статистику західних держав.

Про шкоду від такого посилення карантину говорить і економічний оглядач, редактор розділу «Бізнес» видання «НВ» Іван Верстюк.

Українці чекали відновлення економіки. І зараз будь-яке посилення карантину ставить на цьому хрест

«Лише у третьому кварталі промислове виробництво почало потроху відновлюватися. І уряд, і українці чекали, що третій квартал почне тренд на відновлення. І зараз будь-яке посилення карантину ставить на цьому хрест. І це в умовах, коли ми всі сподіваємося, що ось зараз, або на початку 2021 року, економічне зростання почне долати ті кризові моменти, які виникли навесні. Заборона на в’їзд іноземців тим більше не виправдана. Адже відбуваються бізнесові поїздки, і працівники іноземних компаній, інвестори не зможуть приїхати. Креативна індустрія взагалі пережила дуже важкий рік, і додаткові обмеження означатимуть, що вона просто стане принаймні ще на рік на паузу. Отже, Україна певний час не матиме жодного власного культурного продукту: задовольнятиметься архівами або іноземним продуктом», – наголошує Верстюк.

Він згадує про те, що ті західні країни, які не запроваджували суворого карантину, більшою мірою зберегли свою економіку, тоді як пік захворюваності в них уже позаду.

Уряд України продовжив адаптивний карантин іще на два місяці і посилив карантинні обмеження.

За попередню добу в країні виявили 1974 нових хворих на COVID-19. Останні кілька тижнів пандемія – в гострій фазі, визнають у МОЗ. Практично щодня в країні фіксують новий антирекорд за кількістю інфікованих. Частина лікарень в Україні переповнена, лікарі кажуть, що важких пацієнтів більшає.