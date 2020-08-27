«На жаль, аншлаг у лікарні й реанімації»: лікарі про COVID-19 в Україні (відео)
В Україні продовжили карантин іще на два місяці. Останні кілька тижнів пандемія перебуває в гострій фазі: практично щодня в країні фіксують новий рекорд за кількістю тих, що заразилися. Більшість випадків – на заході України і в Харківській області. Частина лікарень у країні переповнена. (Відео телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки». Автори: Євгенія Токар, Сергій Сивко).
ВАС МОЖЕ ЗАЦІКАВИТИ
-
Віталий Портников
Церква як зброя Кремля: від України до Білорусі
-
-
-
-
Віталій Портников
Головний висновок з Іловайська: Путін може піти на що завгодно
-
-
-
-
FACEBOOK КОМЕНТАРІ