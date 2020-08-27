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28 серпня 2020, Київ 01:43
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«На жаль, аншлаг у лікарні й реанімації»: лікарі про COVID-19 в Україні (відео)

«На жаль, аншлаг у лікарні й реанімації»: лікарі про COVID-19 в Україні (відео)
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«На жаль, аншлаг у лікарні й реанімації»: лікарі про COVID-19 в Україні (відео)

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В Україні продовжили карантин іще на два місяці. Останні кілька тижнів пандемія перебуває в гострій фазі: практично щодня в країні фіксують новий рекорд за кількістю тих, що заразилися. Більшість випадків – на заході України і в Харківській області. Частина лікарень у країні переповнена. (Відео телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки». Автори: Євгенія Токар, Сергій Сивко).

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