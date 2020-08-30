У світі на COVID-19 захворіли вже понад 25 мільйонів людей

У світі станом на неділю, 30 серпня, за даними університету Джонса Гопкінса, на COVID-19 захворіли понад 25 мільйонів осіб, понад 842 тисячі людей померли, понад 16,4 мільйона пацієнтів одужали.

Найбільше хворих зафіксували у США (понад 5,9 мільйона інфікованих, понад 2,1 мільйона людей померли). На другому місці за виявленими випадками інфікування – Бразилія (понад 3,8 мільйона осіб захворіли, померли понад 3,2 мільйона людей). На третьому – Індія (понад 3,5 мільйони інфікувалися, померли понад 2,7 мільйона людей).

В Україні від початку пандемії захворіли на COVID-19 119 074 особи, померли 2 527 людей, одужали 56 734 пацієнти тисяч.

Два місяці тому інфікованих у світі було 10 мільйонів.

У світі триває робота над понад 100 можливими вакцинами від COVID-19 і щонайменше чотири з них перебувають на третій фазі випробувань.

11 серпня президент Володимир Путін заявив, що Росія першою у світі зареєструвала вакцину від COVID-19. Це повідомлення викликало застереження медичних експертів.