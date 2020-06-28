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28 червня 2020, Київ 11:33
Новини | Коронавірус

Число інфікованих коронавірусом у світі сягає 10 мільйонів, померлих від COVID-19 – пів мільйона

Мексика: родичі несуть труну жінки, померлої від COVID-19, 27 червня 2020 року

У неділю, 28 червня, світ перетинає позначки у 10 мільйонів інфікованих коронавірусом і 500 тисяч померлих від інфекції COVID-19, свідчать дані університету Джонса Гопкінса.

Згідно з ними, станом на 10:00 за Києвом інфікування зафіксоване у 9 мійльйонів 985 тисяч 425 людей, померли 498 тисяч 895.

Натомість інше джерело, сайт Worldometer, свідчить, що обидві позначки вже пройдені.

Найбільше число заражених і померлих є у США (понад 2,5 мільйона та понад 125 з половиною тисяч відповідно), далі йдуть Бразилія (понад 1,3 мільйона та понад 57 тисяч померлих) та Росія (майже 627 тисяч інфікованих).

Раніше цього тижня Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) назвала Україну серед 11 європейських держав, де «прискорене поширення (коронавірусу – ред.) призвело до дуже значного пожвавлення, яке, якщо його не приборкати, знову поставить на межу системи охорони здоров’я в Європі».

Антирекорд коронавірусу в Україні: міністр Степанов, санлікар Ляшко і депутати пояснили причину (відео)
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Антирекорд коронавірусу в Україні: міністр Степанов, санлікар Ляшко і депутати пояснили причину (відео)

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